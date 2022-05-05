Укатили на электромобиле: звездные подарки получили гости магазина «Галамарт & Кирилл Туриченко»

Фото: Пресс-служба «Галамарт»

В магазинах «Галамарт & Кирилл Туриченко» в ТЦ «Пятницкий» и ТЦ «Крылатский» прошла акция. Счастливчики получили подарки от Кирилла Туриченко, солиста «Иванушек»: мощный электромобиль, детский самокат и роликовые коньки.

Возможность получить подарки была у каждого, кто весь апрель покупал в этих двух магазинах игрушки от 1000 рублей. Среди них — суперпроходимые радиоуправляемые машины, увлекательные конструкторы, умные интерактивные игрушки, творческие наборы, куклы, пазлы и многое другое.

Фото: Пресс-служба «Галамарт»

Самые удачливые покупатели получили подарки, главным из которых стал стильный электромобиль: в нем можно переключать скорости, управлять им дистанционно, есть сенсорный экран и возможность проигрывать музыку. Все как у взрослых! Поощрительными подарками стали детский самокат c эффектными светящимися колесами и роликовые коньки от SILAPRO. К активному и веселому лету готовы!

«Галамарт & Кирилл Туриченко» проводит акции на регулярной основе и на разные товарные направления, чтобы шопинг был для вас настоящим наслаждением. В магазине есть все необходимые товары для дома.

Адреса магазинов:

г. Москва, Пятницкое шоссе, 43, ТЦ «Пятницкий», 2-й этаж.

г. Москва, Осенний бульвар, 12, ТЦ «Крылатский», 2-й этаж.

8 800 25 000 25

www.galamart.ru

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