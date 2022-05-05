В столичном «КидБурге» открылась «Пятерочка»

Фото: ТС Пятерочка

Солнце и тепло располагают москвичей и гостей столицы к пешим прогулкам по городу, походам по торгово-развлекательным центрам, где им созданы максимально комфортные условия для отдыха и полезных занятий. Количество площадок для развлечений в столице растет с каждым годом. Вот и торговая сеть «Пятерочка» открыла для гостей миниатюрную модель реального магазина в детском городе профессий «КидБург» в Центральном детском магазине на Лубянке в Москве. В нем дети от 4 до 14 лет смогут не только весело провести время, но и попробовать себя в роли сотрудника магазина торговой сети.



«Пятерочка» в «КидБурге» — мини-модель настоящего магазина, максимально приближенная к реальности. Магазин оформлен в новом концепте, все оборудование здесь настоящее — от стеллажей, холодильного оборудования и печи для изготовления хлеба, до рекламных материалов и даже касс с действующей электроникой.

В детском магазине ребята могут попробовать себя в роли кассира, сотрудника зала, сборщика доставки, а также побыть гостем и в игровой форме совершить свои первые самостоятельные покупки.

Привлечет внимание маленьких покупателей также продукция, выставленная на полках магазина для продажи. Она не отличается от настоящей, хотя это муляжи разнообразных продуктов — молочных, кондитерских изделий, хлеба, фруктов, бакалеи и многого другого. Они изготовлены и предоставлены магазину поставщиками настоящей продукции.

— Основная задача нашего совместного проекта — это через игровые процессы познакомить ребят с новой профессией, дать им возможность получить знания об основных принципах работы в торговле. В детском магазине ребята смогут не только интересно провести время, но и попробовать себя кассиром, сотрудником зала, сборщиком доставки и даже директором. Наш магазин, построенный в детском городе профессий, оформлен в новой концепции — все оборудование внутри зала настоящее. Это позволяет детям почувствовать себя взрослыми, — отметила начальник отдела маркетинга макрорегионов «Москва» и «Московская область» торговой сети Ольга Рознова.