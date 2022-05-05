Директор зоопарка ДНР Геннадий Кряжев: Хочу, чтоб флаг России реял над Донбассом

Раньше в зоопарк каждый день приходили сотни людей. Они кормили животных и фотографировались с ними. А теперь из-за обстрелов и бомбежек со стороны украинских националистов в зоопарке практически нет людей. Там остались лишь несколько человек, которые кормят зверей / Фото: Пресс-служба зоопарка

Бомбежки, обстрелы, боевые действия — тяжелое испытание не только для людей, но и для животных. Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщалась с основателем и бессменным директором зоопарка в селе Придорожное Старобешевского района ДНР Геннадием Кряжевым и выяснила, как работают сотрудники последние восемь лет, что они пережили вместе с животными и какая помощь им сейчас действительно необходима.

— Геннадий Борисович, вы основали зоопарк в 1994 году. И все это время были его бессменным руководителем. Почему решили связать свою жизнь с животными?

— Все началось в детстве — с бездомных собак, попугайчиков, голубей, ежей, лис. Я их на улице находил и дома всех располагал. Мы тогда с родителями в городе Енакиево жили, в Донецкой области (ныне Донецкая Народная Республика. — «ВМ»). Мой отец был шахтером, притаскивал с работы зверюшек. Я с детства любил все живое. В 1980-е годы я переезжал в Придорожное уже почти с зоопарком. У меня было много голубей, мелких животных, и даже один знакомый — любитель экзотики — отдал мне своего маленького медведя. Уж не знаю, где он его достал. Жили звери в хозяйственных пристройках.

В 1990-е годы я видел, как в селах начали закрываться клубы, ходить людям стало некуда. Тогда решил, что надо настоящий зоопарк открывать. У меня уже была земля. Я правда жене пообещал на ней картошку посадить, а сам пригнал бульдозер, мы вырыли котлованы и начали строить вольеры.

Сейчас мне 62 года и могу сказать, что зоопарк «Придорожный» на окраине Донецка — мое личное детище. Теперь там обитают больше 20 тысяч животных — зверей, насекомых, птиц. Одних только голубей больше 10 000, и попугаев тысяч пять. Медведи тоже есть — бурые и гималайские. Одного из гималайских нам, кстати, из цирка передали.

А черного волка нам подарил погибший Александр Захарченко (глава ДНР с 2014 по 2018 год. — «ВМ»). Он очень хотел зоопарку помочь. Мы с ним встречались в конце августа 2018 года. Он тогда сказал, что 2 сентября нам привезут материалы для новых вольеров и можно будет приступить к строительству. Еще он планировал пантеру у нас поселить. Но пару дней спустя Захарченко убили.

Геннадий Кряжев / Фото: Пресс-служба зоопарка

Страусы вернулись домой

— Как работаете во время войны? Приходилось ли закрываться?

— За все эти восемь лет мы ни на день не останавливали работу. А как? Животных кормить надо. У нас в зоопарке есть речка, а за ней — островок, на котором живут водоплавающие птицы, страусы и хищники: волки, лисы, медведи. Так в 2014 году мосты все посрезали, чтобы военные по ним не перешли через реку. А мне, чтобы всех накормить, приходилось ходить до островка вброд. И бомбежки были. В 2014 году на нас упал снаряд. Пострадали 20 оленей. Выжила только одна самка. А самцов для спаривания не осталось. И брать их сейчас негде. Раньше-то мне животных с Украины привозили. Много растений пострадало от фосфорных снарядов.

Каждое деревце я собственноручно сажал. Жалко. Фазаны пострадали, голубей много погибло, не счесть, сколько их мертвых тут валялось. Видимо, птицы многие от контузии поумирали.

Помню, прихожу, а у них кровь из ушей и клювов идет. Мишка гималайский чудом выжил: его вольер посекло осколками, но животное, к счастью, не пострадало. Испугался он сильно, даже не пытался сбежать из изрешеченной клетки. Страусам вольер тоже разбомбило.

Я потом заглянул к ним, а птиц нет. Подумал, что убежали, в камыши попрятались. Переживал, чтоб ополченцы их не съели. А птицы спустя месяц вернулись. Представляете, сами пришли. Поняли, наверное, что дома лучше.

— А животных на волю вы специально не выпускали?

— Своих — нет. Но был один случай. Недалеко от зоопарка нашли косулю. Смотрю, она еле идет, у нее нога телепается, почти оторвана. Забрал к себе, операцию сделали за 35 тысяч рублей.

Когда она поправилась, решил выпустить ее на волю. Все же она дикая, к людям не привыкла. Выпускаю я ее из вольера. Она идет, хромает. Пройдет немного, останавливается, оглядывается. Так грустно стало. Но ей лучше на свободе. Мы ее потом видели в полях, по хромой ноге узнали.

Зажили бы хорошо, богато

— А вы с сотрудниками зоопарка не пострадали при бомбежках и обстрелах?

— Меня тоже ранили. Но не во время обстрелов зоопарка. Я на Майдан ходил, кричал там: «За Россию! За Путина!» Потом в своем и соседних селах помогал проводить референдум (о самоопределении Донецкой Народной Республики, который состоялся 11 мая 2014 года. — «ВМ»).

Мне за это спалили мастерскую с техникой. Коровник сожгли. И четыре пули мне загнали: две в спину, одну в руку и одну в ногу — насквозь пробило. Я два месяца в больнице провел. Одна пуля в сантиметре от почки прошла. Рабочие мои в это время зверей кормили под обстрелами, между клеток ползком пробирались.

— Было ли вам потом страшно отстаивать свою позицию? Вы никогда не жалели о сделанном?

— Нет, никогда. У меня в зоопарке висит российский флаг. Я очень хочу, чтобы Донбасс стал частью России. Я Владимира Путина очень уважаю.

Нам бы такого президента! Тогда бы все здесь зажили хорошо и богато. Донбасс раньше кормил всю страну. Так было еще при Януковиче (Виктор Янукович — президент Украины с 2010 по 2014 год. — «ВМ»). У нас же столько шахт было, угля, металлургических заводов.

Известняк добывали. А потом президент сменился, и все пропало. Денег теперь совсем мало. У меня пенсия, например, 7400 российских рублей. И это я всю жизнь проработал. У меня стаж — 40 лет. А другим как, представляете?

Фото: Пресс-служба зоопарка

Теперь мы просто забытые колхозники

— Если денег мало, то на что вы содержите свой зоопарк?

— Я всегда зарабатывал на сельском хозяйстве. Продавал пшеницу, мясо, молоко, сметану, творог. А сейчас пшеница никому не нужна, на складе лежит. От безысходности продаем ее по шесть рублей за мешок. Не нужны никому и шерсть баранов, и шкура коров. Просто в землю закапываем. Покупать некому, многие на войну ушли. А чтобы молоко бабушкам в соседнюю деревню привезти, нужно в каждом районе получить разрешение у администрации.

Это все долгая бюрократия, бумажку дают чуть ли не на один раз. И вот сидят эти бабушки в других районах и ждут, пока чай с молоком попьют.

А мы все эти разрешения получаем. Литр молока стоит у меня 50 рублей. Это средняя цена, в прошлом году было 40 рублей. Но цены-то подняли на электричество, да и еще сотруднику, который молоко повезет, надо заплатить, машину ему заправить.

— А в целом с сельским хозяйством на Донбассе сейчас как?

— На молоко-то мы цену подняли, потому что все равно продадим. А вот остальную сельхозпродукцию на продажу выставлять приходится дешевле, иначе не купит никто. Подсолнухи у нас — по 20 рублей.

Для сравнения: у вас, в России, они 40 рублей стоят. Помню, в России удобрения в среднем можно было за 14 рублей купить, у нас же — за 20 рублей.

А свинина у нас по 100 рублей за килограмм, если скотину целиком продавать, живой. А если мясо брать, то по 180 рублей за килограмм. Но у нас никто не берет, потому что из России завозят дешевле — по 160 рублей за килограмм.

Так российские фермеры за это еще и льготы получат, и возвратный НДС. Мишустин у вас дотации фермерам выплачивает. У нас так хорошо было только при Януковиче. Про него сейчас говорят, что он трус. Никакой он не трус. Его спасли Путин и Россия тем, что у себя приняли. Иначе его убили бы давно. При нем правда очень хорошо было.

Он даже как-то зоопарку нашему подарил медведицу Дашку. Нам и дотации давали, я сам их получал — и за телят, и за бычков. И даже поздравляли с Днем колхозника каждый год. Приезжали к нам с песнями, подарками. А теперь мы просто забытые колхозники...

Работаем в убыток

— А от зоопарка есть какая-то прибыль?

— Что вы, нет, конечно. Зоопарк теперь убыточный. Это несмотря на то, что работаем мы каждый день. За последние семь месяцев по билетам к нам пришли всего около 20 человек, и те — военные. За это время мы 15 тысяч детей привозили сюда бесплатно: из «серых зон» (нейтральных территорий, не занятых военными ни одной из сторон. — «ВМ»), из других районов. У нас цены невысокие: детский билет — 150 рублей, взрослый — 300 рублей. За эти деньги можно весь день ходить по зоопарку.

Есть даже специальная территория, где можно шашлыки пожарить: там дрова, беседки, и отдельно за них платить не надо. Но не ходит никто, люди боятся. Все в подвалах сидят, не до зоопарков им сейчас.

Раньше в зоопарк каждый день приходили сотни людей. Они кормили животных и фотографировались с ними. А теперь из-за обстрелов и бомбежек со стороны украинских националистов в зоопарке практически нет людей. Там остались лишь несколько человек, которые кормят зверей / Фото: Пресс-служба зоопарка

— У вас большой штат сотрудников?

— Их почти не осталось. 27 человек забрали воевать: и водителей, и животноводов. Несколько человек вернулись в гробах. Приходят помогать беженцы, подростки. Они кормят животных, я им плачу какую-то копеечку. Но им я доверяю кормить не всех животных: львов и тигров, например, сам кормлю. С ними нужно уметь обращаться. Я к ним в вольер тоже не захожу, только еду аккуратно подаю.

Еще мне помогает моя дочь Юлия. Говорит, что она осталась в Придорожном только ради меня. А так бы в Россию давно уехала. На тракторах работать некому, механизаторов и водителей среди беженцев нет. У меня рабочие ездили и с Докучаевска, и с Макеевки, но в основном все местные были. Средняя зарплата — 500 рублей в день.

Больше платить не могу. Я готов даже пару пони, лам, ослов или птиц продать, чтобы деньги были на зарплаты. Да не покупает никто. В Россию пока нельзя продать, на Украину — подавно, в ЛНР тоже вряд ли купят. Проблем у нас много. Нам медикаментов для животных не хватает. Нужно голубей, кроликов провакцинировать. А лекарств нет. Если они и появляются где-то, то цена для нас неподъемная.

Пиар на несчастье

— А материально кто-нибудь помогает?

— Привозили гуманитарную помощь, помогали. Но все быстро закончилось. В основном волонтеры местные спрашивают: чем помочь? А потом начинается. По телевизору показывают, как помощь сюда привозят ящиками. А на деле волонтеры просто пиарятся. Привезли коробочку лекарств и пакетик яблок, все сняли на камеру, журналистам рассказали — и все. Таких человек 30 было за последнее время.

— А может, они просто хотят осветить проблему, рассказать всем о ней и привлечь внимание людей?

— Если человек хочет помочь, он поможет, а не будет бесконечно об этом разговаривать. Я уже устал говорить, что генератор нужен. Один привозили, но он слабый. Львам и тиграм, например, с таким не согреться. Некоторые предлагали животных забрать. А мне это зачем? Продать, чтобы деньги на зоопарк были, можно. А просто так отдавать...

Поэтому я сам все привык делать, помощи уже не жду. Если звонят волонтеры, перенаправляю их в мариупольский зоопарк. Им сейчас тяжелее, чем нам. Я и сам ездил им помогать.

— А как именно вы помогли мариупольскому зоопарку?

— У них там осталось всего четыре работника, люди не успевают всю территорию и клетки убирать. Но я обратил внимание, что звери все ухоженные: леопарды, медведи, рыси. В Мариуполе уникальная коллекция хищников — белые, амурские тигры, всякие кошачьи, больше 30 голов только хищников. Я забрал оттуда трех маленьких львят, в нашем зоопарке им лучше будет. Там напротив зоопарка картина жуткая — дома все черные от копоти, разрушенные.

Танки туда-сюда ездят. В самом зоопарке Мариуполя ситуация очень сложная, он пострадал от бомбежек. Но корма у них на первое время хватает. Отвез туда и продуктов для людей: молоко, яйца, творог. А животным привез зерно, у нас его много. Им кормят попугаев. Еще мясом поделился.

Главное, чтобы все вернулись живыми

— А как будете восстанавливать зоопарк, когда все закончится?

— Сейчас для меня главное, чтобы люди живыми вернулись. А зоопарк мы как-нибудь восстановим своими силами, все вместе. У меня были мысли вообще снести его, но это так, на эмоциях. Я никогда этого не сделаю. Я хочу построить красивые новые вольеры медвежатам, волчатам, которые недавно родились.

У нас в Придорожном сейчас немного спокойнее стало. Даже серые гуси и белые лебеди снова прилетели в зоопарк, гнездятся сами.

Так красиво! Хочу, чтобы люди наконец вышли из подвалов, где они прячутся, и смогли спокойно приехать к нам, погулять по зоопарку, ничего не боясь. А еще хочу, чтобы российский флаг реял не только над моим зоопарком, но и над всем Донбассом.

Раньше в зоопарк каждый день приходили сотни людей. Они кормили животных и фотографировались с ними. А теперь из-за обстрелов и бомбежек со стороны украинских националистов в зоопарке практически нет людей. Там остались лишь несколько человек, которые кормят зверей / Фото: Пресс-служба зоопарка

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

22 000 животных — примерное число обитателей зоопарка. Точно подсчитать не удалось: там слишком много птиц. Одних голубей — более 10 000 особей. Площадь зоопарка — около 2 гектаров. Животных кормят в среднем 2–3 раза в день, а пьют они 3–4 раза в сутки. 30 человек работали в зоопарке до военных действий. 27 человек из них забрали на фронт.

ДОСЬЕ

Геннадий Борисович Кряжев родился в 1960 году в городе Енакиево Донецкой области Украины (ныне — Донецкой Народной Республики). Рос в многодетной семье — с двумя братьями и сестрой. Мать умерла рано, воспитанием детей занимался отец. Детство Геннадия Кряжева прошло в частном доме с хозяйством. Всей семьей они ухаживали за курами, утками, лошадьми, коровами и поросятами.

Кряжев окончил Харьковский национальный аграрный университет имени В. В. Докучаева по специальности агроном.

В 1982 году Кряжев с молодой женой переехал в село Придорожное Старобешевского района, перевез туда все свое хозяйство. В 1985 году Геннадия Кряжева избрали председателем местного колхоза. Сейчас Геннадию 62 года, у него есть две дочери и три внука.