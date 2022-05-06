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Сын полка: участник проекта «Московское долголетие» поделился воспоминаниями о войне

Павел Гриднев

Сюжет: 

Московское долголетие
Общество
Сын полка: участник проекта «Московское долголетие» поделился воспоминаниями о войне
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Проект «Московское долголетие» объединяет москвичей старшего возраста с разными судьбами и профессиями. Есть участники, которые застали войну и, пусть многие были детьми, но ощутили все ее тяжести.

Традиционно активисты «Московского долголетия» в преддверии Дня Победы делятся воспоминаниями о событиях тех лет, чтобы сохранить память о героях для будущих поколений.

89-летний Виктор Иванович Кирсанов участник Великой Отечественной войны, заслуженный летчик-испытатель СССР. В 1943 году в возрасте одиннадцати лет стал «сыном полка», воспитанником роты связи 631-го батальона аэродромного обслуживания. Батальон входил в состав 3-й воздушной армии, участвовавшей в боевых действиях на Северо-Западном, Калининском, 3-ем Белорусском и 1-м Балтийском фронте.

Ребенком Виктор Иванович наравне со взрослыми нес дежурства на коммутаторе, ездил со связистами на восстановительные работы, выучил Азбуку Морзе и передавал зашифрованные сообщения. Во время войны случился и его первый полет на самолете, ставший подарком за выступление на концерте самодеятельности батальона ко Дню Красной Армии.

— С раннего детства я мечтал стать летчиком. И когда уже был воспитанником батальона, собирал различные детали, чтобы построить самолет и полететь, хоть еще и не представлял тогда, как это делать. Впервые в кабине самолета оказался благодаря генералу авиации Михаилу Громову. Выступал в самодеятельности — пел в хоре и, по стечению обстоятельств, на аэродроме был генерал. Ему понравилось мое выступление, и он спросил, хотел бы я стать летчиком, на что я ответил: «Конечно!» Он дал команду прокатить меня. После этого я уже навсегда заболел авиацией, — вспоминает ветеран.

В 1959 году он окончил Школу летчиков-испытателей, позже — Московский авиационный институт. По словам Виктора Ивановича, он отлетал 40 лет, из них 30 — был летчиком-испытателем, занимался подготовкой летного состава, проводил испытания на истребителях СУ-9 и МИГ-21, реактивных, транспортных и спортивных самолетах и планерах.

Рассказывая о победе, Виктор Иванович вспоминает общую радость и ликование, когда был взят Берлин и затем объявлен конец войне. Эти события он встретил в Кенигсберге, где находился их батальон.

Многое из жизни «сына полка» Виктор Иванович описал в повести «Сын» своего сборника «Любите ли вы небо». Как отмечает автор, это художественное произведение, а не автобиография. Хотя все события происходили в реальной жизни, а теперь их проживает и герой повести.

Писателем он стал уже в зрелом возрасте и, по его словам, это была еще одна большая мечта, которую ему удалось воплотить в жизнь. Сейчас Виктор Иванович член Союза писателей: «Я пример того, что можно воплотить мечту в жизнь во взрослом возрасте. Моя первая книга вышла, когда мне было 83 года».

Рассказывая о службе, авиации и увлечениях, Виктор Иванович разделяет жизнь на три больших этапа и в каждом из них были яркие моменты и заслуженные награды.

— У меня есть три награды, каждая из которых олицетворяет определенный этап жизни и напоминает о том, что стремления и цели были достигнуты. Первая — орден Отечественной войны. Конечно, оказаться на войне не мечтает никто, но так сложилось, и это большой этап моей жизни.

Затем я стал летчиком и летал практически на всех видах самолетов, проводил испытания. Авиации посвятил всю жизнь и за вклад и работу был награжден лично Леонидом Брежневым званием «Заслуженный летчик-испытатель СССР». Третий этап — писательство, я стал одним из номинантов конкурса Союза писателей России «Георгиевская лента», — рассказывает Виктор Иванович.

Виктор Иванович ведет активную патриотическую работу в школах и детских садах, принимает участие в общественно-значимых мероприятиях, является создателем тематических программ к праздникам в центрах социального обслуживания. Кроме того, вместе с супругой Екатериной Федоровной любит выступать с концертами.

Сын полка: участник проекта «Московское долголетие» поделился воспоминаниями о войне Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Также вместе с женой участвует в активностях проекта «Московское долголетие»: занимаются онлайн «Ландшафтным дизайном», знакомятся с историей искусства в рамках программы «Шедевры Третьяковки», а также посещают онлайн-курсы компьютерной грамотности.

В этом году Виктор Иванович даже принял участие в отборочном этапе чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Пройти в следующий этап ему не удалось, но, по его словам, состязание стало новым опытом для него.

Виктор Иванович и Екатерина Федоровна вместе более 11 лет, познакомились они в ТЦСО «Кузьминки» филиал «Рязанский». По мнению пары, крепкие отношения им помогают поддерживать общие интересы и хоть случаются творческие разногласия, они всегда находят компромисс.

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