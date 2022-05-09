Пули не выбирают, в кого стрелять: воспоминания ветерана Василия Кадова о фронтовых годах

На фронт ветеран Василий Кадов попал в 1944 году. Участвовал во Львовско- Сандомирской и в Висло-Одерской операциях / Фото: Анастасия Сазикова

Ветеран Великой Отечественной войны, пехотинец Василий Иванович Кадов поделился с «Вечерней Москвой» воспоминаниями о фронтовых годах.

Василий Кадов родился 5 февраля 1926 года в селе Новоселки Тульской области. В 1941 году солнечным летним днем 15-летний Вася вместе с соседскими ребятами был в поле — пас коней и играл на гармошке. Кто-то из местных проехал мимо на грузовичке и сообщил новость: «Война началась!» Ребята ничего не поняли, но на всякий случай коней увели домой.

Призвали Василия в армию только в 1943 году. Направили на обучение в воинскую часть. На фронт Кадов попал в 1944 году. Участвовал во Львовско-Сандомирской и в Висло-Одерской операциях.

— Тогда было уже не до музыки, не до гармошки. Даже повода взять инструмент в руки ни разу не нашлось, — вспоминает ветеран. — Жили где придется: в домах, в лесах, в палатках.

Там же мылись. Сложное, фронтовое время. Но все были настроены по-боевому! Всегда делились всем, что было. Помогали друг другу. На передовой было страшно всегда. Всем хотелось вернуться домой. Нас, молодых ребят, родители ждали. Но мы понимали: ты можешь быть или живым, или убитым. Я оказался раненым. Это мне еще повезло.

Фото: Анастасия Сазикова

Ранение боец получил при освобождении Польши. В городе Кракове все прошло хорошо. А вот в Катовице Василий Кадов получил пулю, которая чуть не задела сердце, но чудом прошла навылет. Его направили в госпиталь в украинском городе Ромны.

— Победу я встретил на больничной койке, — говорит Василий Иванович. — Все ликовали, приветствовали друг друга. К нам в палату приехали гости — украинцы-фронтовики и просто местные жители. Привезли продукты, напитки, угощали нас и поздравляли. Так и отпраздновали.

В тот день после долгого перерыва Василий Иванович взял в руки гармошку и сыграл свою любимую песню — «Катюшу». А потом в палате зазвучали и русская плясочка, и цыганочка, и даже вальсы.

В госпитале Василий Кадов пробыл до 16 июня 1945 года. После выздоровления его комиссовали и отправили домой.