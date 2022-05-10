Знамя нашей победы: народным символом военной спецоперации стала «бабушка–мать с красным флагом»

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Народным символом специальной военной операции стала «бабушка–мать с красным флагом». Граффити с ее изображением украсили многие города России.

История, давшая импульс народной акции, произошла в Харьковской области, на территории бывшего Двуречанского района (упразднен в 2020 году). В одно из сел в пяти километрах от поселка Двуречная вошло подразделение морской пехоты Вооруженных сил Украины.

И местная пенсионерка по имени Анна, приняв украинских военных за русских солдат, вышла с мужем их встречать с красным флагом в руках. Украинцы, желая поглумиться над не разобравшимися в ситуации стариками, не стали сразу обозначать свою принадлежность, завели разговор, предложили продукты. Обрадованная женщина призналась, что «молилась за русских солдат и за Путина».

Консервам тоже обрадовалась, хоть и отказывалась поначалу: «Вам нужнее». А потом один из военных отобрал у нее флаг и швырнул себе под ноги, в грязь... Старушка сложила консервные банки обратно в пакет и отставила подальше.

«Берите, берите», — глумливо подбодрил ее топтавшийся на красном полотнище верзила.

«Нет. Не хочу», — а потом, глядя в глаза возвышающемуся над ней на две головы здоровенному вооруженному мужику, добавила: «За этот флаг мои родители воевали, а ты на него наступил».

Военнослужащий (позже пользователям интернета удалось установить его личность — Виктор Костенко 1988 года рождения) в ответ провел старикам краткую «политинформацию» на тему, кого и как им на самом деле надо с благодарностью встречать и кто виноват в том, что они два месяца пенсию не получают (местная власть пенсионеров по факту бросила).

«Отдайте нам флаг», — женщина попыталась забрать свою святыню, но украинцы унесли флаг с собой.

Видео, снятое украинскими морпехами, облетело интернет. И простая сельская женщина за считаные дни стала не просто символом нашей специальной военной операции, но символом всего русского мира.

— Эта пожилая женщина не променяла флаг на еду из рук нацистов, до последнего защищая великое прошлое и будущее наших народов. Знала ли она, насколько сакраментален и важен был этот момент? Особенно в преддверии 9 Мая, когда мы все чтим наших воинов на всем постсоветском пространстве. Прославляя их подвиг, мы вспоминаем образ Родины-матери. Ведь именно с ним в душе и шли наши солдаты в годы Великой Отечественной! И сейчас идут наши герои с живым воплощением Родины в лице этой бабушки, — говорит доцент Московского государственного гуманитарно-экономического университета Инна Литвиненко.

Так оно и есть. Наши бойцы на передовой стали носить шевроны с «бабушкой». Граффити и плакаты с «Бабушкой-матерью», несущей красное знамя, и Родиной-матерью, что грозной тенью встает за ее плечами, появились во многих российских городах, в том числе в Ярославле, Екатеринбурге, Мурманске, Нижнем Тагиле, Новосибирске, Москве и подмосковном Реутове, Краснодаре, Чите, Красноярске.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что такое же изображение появится на корпусе нашей ракеты-носителя. По его словам, корпорация посвятит запуск корабля «Прогресс-МС 20» Донецкой и Луганской Народным Республикам. А воронежский губернатор Александр Гусев рассказал, что скульптуру, изображающую старушку с советским флагом, установят в столице региона ко Дню Победы.

— Сейчас идет борьба символов, поэтому бабушка с флагом очень востребована, — говорит писатель и общественный деятель Захар Прилепин. — Я считаю, что эта бабушка должна стать нашим примирителем.

Любопытно, что рядом с российским триколором, флагами Чечни, Северной Осетии, ДНР и ЛНР, на линии фронта все чаще мелькает Боевое Красное Знамя.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

— Феномен красного флага понятен. Именно под ним СССР разгромил нацизм в немецком его изводе, а значит, знамя поможет и сейчас против второго издания человеконенавистнической идеологии в Киеве, — объясняет политолог Сергей Аксенов. — Так думают, а скорее всего, чувствуют, не особо утруждаясь размышлениями, наши военные. Действительно, что еще противопоставить крайнему национализму, как не наднациональный символ? Не зря же бандеровцы атаковали его после 2014 года, нападали на ветеранов, запрещали. И сейчас грозят атаковать «Бессмертный полк» 9 Мая в Мариуполе ракетами «Точка-У». Значит, боятся.

По словам Аксенова, не все в России восприняли образ «Бабушки-матери»: мол, героями нашей стороны должны быть молодые и злые.

— Вот как ответил на это мой товарищ, находящийся сейчас в окрестностях Мариуполя, — рассказывает Сергей Аксенов. — Героев уже тысячи. Молодые парни и девушки, побеждающие, красивые, стильные, веселые, бодрые. Хотя не всегда получается их снимать... Но бабушка тоже герой и отличный символ этой войны. Мужество — оно такое. И любовь к своей Родине: вот оно, показано. Пусть и Родины этой уже нет, но она постепенно возвращается. Формирует наступательный кулак и возвращается. Улица за улицей, село за селом.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отмечает, что для старшего поколения образ бабушки — живое воплощение их самих, а для людей среднего возраста — символ самоуважения:

— Ведь эта женщина, фигурально выражаясь, плюнула в морду украинским солдатам, не взяв у них продукты, в которых сильно нуждалась.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Как стало известно из неофициальных источников, со стариками из Двуречанского района все более или менее в порядке. «Телеграм»–канал «Тройка» разместил видео с новым визитом украинских военных к пенсионерам. На этот раз над ними никто из бойцов не издевался, разговор они вели подчеркнуто доброжелательно. Предлагали эвакуироваться, но старики отказались.