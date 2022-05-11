Залог сокрушительных побед — профессионализм и отвага военных

Министр обороны РФ Сергей Шойгу (в центре) вручил медали «Золотая Звезда» участникам спецоперации Героям России подполковнику Дмитрию Литвинову (слева) и майору Виктору Дудину / Фото: Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято.

В Министерстве обороны рассказали о новых примерах мужества и героизма, показанных российскими военнослужащими в ходе спецоперации по денацификации Украины.

Офицерская доблесть

Гвардии майор Ярослав Фадеев / Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Гвардии майор Ярослав Фадеев командует артиллерийским дивизионом. Его подчиненные оказывают огневую поддержку нашим войскам в наступлении. Во время прорыва укрепленных позиций украинских националистов Ярослав лично осуществлял корректировку огня своих подразделений с передового наблюдательного пункта. Получив контузию от близкого разрыва артиллерийского снаряда, майор отказался покинуть поле боя и остался руководить дивизионом. Не возвращаясь на известную врагу позицию, Ярослав организовал корректировку огня своих подчиненных с помощью разведывательного беспилотника. В результате в ходе боя артиллеристы дивизиона Фадеева смогли уничтожить два склада боеприпасов неонацистов, три минометные позиции вместе с минометами. При этом сам дивизион Фадеева потерь не имел.

Меткость танкиста

Старший сержант Ярослав Степанов / Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Командир танка старший сержант Ярослав Степанов получил приказ поддержать наступление мотострелковой роты в ходе освобождения от украинских националистов одного из поселков. Ведя прицельный огонь, экипаж Степанова смог уничтожить вражеский блокпост. Боевики попытались подбить танк американским противотанковым комплексом «Джавелин». Однако наша машина выдержала попадание ракеты и осталась боеспособной, хотя Степанов получил ранение. Ярослав продолжил бой и смог уничтожить вражеских гранатометчиков. Продолжая с ходу поражать цели, он дал возможность мотострелкам быстро разгромить врага.

Спасительный маневр

Ефрейтор Вадим Санду / Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Ефрейтор Вадим Санду служит водителем БМП. В ходе боя его машина попала под плотный обстрел, получила повреждения от попадания гранатометного выстрела и загорелась. Сам Вадим был ранен в ногу. Покинуть БМП под огнем ни экипаж, ни десантники не могли. Боевики попытались блокировать машину Санду, перекрыв дорогу пикапом. Тогда Вадим, превозмогая боль, направил БМП на таран и, сбив вражеский пикап, вывел свою боевую машину в расположение наших войск. Потом он организовал эвакуацию экипажа и десанта из горящей БМП, чем спас жизнь товарищей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Мизинцев, начальник Национального центра управления обороной РФ:

— Украинская администрация города Запорожье, планируя использовать граждан в качестве «живого щита», под предлогом «обеспечения безопасности» запретила их эвакуацию. Попытки жителей покинуть город жестко пресекаются боевиками батальонов теробороны. У людей силой отбирают машины и отправляют обратно пешком.