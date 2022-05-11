Егор Слуцкий: Лабораторное оборудование простаивать не будет

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В период пандемии количество оборудования для тестов на коронавирус в Москве значительно увеличилось. Заместитель руководителя Центра лабораторных исследований Департамента здравоохранения столицы Егор Слуцкий рассказал «Вечерней Москве», как используется это оборудование сегодня, когда заболеваемость значительно снизилась.

— Егор Анатольевич, что изменилось в Центре лабораторных исследований во время пандемии коронавируса?

— Одним из достоверных методов определения возбудителя коронавирусной инфекции в начале пандемии было ПЦР-исследование. При этом исторически во всем мире данные исследования не использовались как срочные и скрининговые. Поэтому с приходом пандемии пришлось экстренно перестраивать работу.

Если сравнивать объемы ПЦР-исследований до пандемии с объемами исследований в пиковые периоды пандемии, то могу сказать, что их число увеличивалось в 90– 100 раз.

Мощности лабораторий были недостаточными для обеспечения выполнения прогнозируемого количества исследований. Департамент здравоохранения Москвы внес неоценимый вклад в увеличение мощностей лабораторий для проведения увеличенного объема ПЦР-тестов, и в Центре лабораторных исследований Департамента здравоохранения Москвы (ДЦЛИ) закупили современное оборудование.

— В чем технически заключается ПЦР-исследование? Какое оборудование для этого необходимо?

— ПЦР-исследование можно разделить на два этапа. Первый — это выделение нуклеиновых кислот из поступающего биоматериала. Город сделал упор на автоматизацию этого процесса, было поставлено достаточное количество оборудования для выделения ДНК и РНК. Второй этап — это непосредственно проведение амплификации и оценка результатов реакции. Городом также был закуплен большой объем необходимого оборудования.

В наш центр поставили как приборы для автоматического выделения нуклеиновых кислот, так и анализаторы для проведения самой амплификации (амплификаторы). Также город в кратчайшие сроки реализовал и программное обеспечение для регистрации направлений и внесения результатов на ПЦР и иммунохемилюминесцентный (ИХЛА) метод исследования пациентов с подозрением на COVID-19 в единый лабораторный сервис. Это позволило городу иметь единую актуальную базу всех жителей с диагнозом «коронавирусная инфекция» в Москве.

— Как сейчас используется закупленное для ПЦР-тестирования оборудование?

— Все вложения со стороны города не прошли впустую. Они в любом случае себя оправдали, потому что заболеваемость в Москве была очень высокой, и столица с достоинством вышла победителем из борьбы с пандемией коронавируса. Оборудование, поставленное для этапа выделения нуклеиновых кислот, и сами амплификаторы в настоящий момент используются для других исследований. Например, для определения вируса гепатита.

Коронавирус подстегнул развитие ПЦР-направления, возможен пересмотр технологических возможностей по сравнению с «доковидной эпохой». Отечественные производители ПЦР-наборов тоже получили очень полезный опыт и нарастили мощности. Доступность ПЦР может позволить обследовать москвичей в периоды сезонных заболеваний, например гриппа, ОРВИ, кишечных инфекций, в кратчайшие сроки.

— Для тестов на антитела также было закуплено оборудование. Для чего еще оно может использоваться, кроме определения антител к коронавирусу?

— Город также закупил ИХЛА-анализаторы для определения антител к белкам вируса в крови у человека. В настоящее время по данным видам исследования также наблюдается снижение.

Однако для этих анализаторов помимо реагентов для определения специфических антител к коронавирусу доступны и другие анализы: антитела к сифилису, гепатитам B, C, ВИЧ, половые гормоны, гормоны щитовидной железы, витамин D, онкологические маркеры, маркеры сахарного диабета. Наш лабораторный центр уже сейчас переключает некоторые исследования на эти анализаторы.

ДОСЬЕ

Егор Анатольевич Слуцкий занимает должность заместителя директора Диагностического центра (Центра лабораторных исследований) столичного Департамента здравоохранения по медицинской части. Этот центр проводит лабораторные исследования для детских и взрослых лечебных учреждений Москвы, а также предоставляет различные частные услуги населению.