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Проект «20 идей»: как соблюсти чистоту дворов

Никита Миронов

Сюжет: 

20 идей по развитию России
Общество
Проект «20 идей»: как соблюсти чистоту дворов
Фото: Pixabay

Число собак, которых держат граждане России в качестве домашних животных, стремительно растет. Согласно исследованиям компании Mars Petcare, за период 2018–2020 годов собак стало на 21 процент больше, чем в 2017 году. Их общее количество составило 22,6 миллиона. Рост количества четвероногих питомцев создает проблему загрязнения окружающей среды собачьими экскрементами. Как решить проблему? К дискуссии подключился автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов (https://vm.ru/society/945618-kak-sdelat-dvory-chishe), опубликовавший предложения по модернизации страны. Он убежден, что его идеи помогут нашей стране стать одной из самых благополучных в мире и значительно улучшат жизнь ее граждан.

— К сожалению, культура выгула собак все еще не развита в России. Из-за невежества, спешки, лени или невнимательности многие владельцы не убирают за своими питомцами, — пишет автор проекта на сайте 20idei.ru. — Штраф за это правонарушение существует в отдельных регионах. Например, в Москве он составляет 1000–2000 рублей. Но на деле наказания почти никто не несет, поскольку доказать причастность конкретного лица к этому очень сложно: для этого нужно, чтобы кто-то подал заявление в органы, предоставив фотовидеодоказательства самого процесса загрязнения, или привлек несколько свидетелей. Чтобы привить чувство ответственности хозяевам собак, необходимо использовать современные технологии. В 2011 году в США впервые стартовал коммерческий проект по анализу ДНК экскрементов собаки с целью определения ее владельца. Лаборатория заключает договор с жилищными кондоминиумами и местными органами управления, которые в свою очередь обязывают всех хозяев собак сдать ДНК-тест животного для регистрации в специально созданной базе данных. Далее, если коммунальные службы, ответственные за чистоту территории, находят собачьи фекалии (сами или по сообщениям от жильцов), они отправляют материал для анализа в лабораторию. В 90 процентах случаев специалисты могут извлечь точную генетическую информацию, исследовав фекалии. Уникальный профиль ДНК животного, определяемый по 16 генетическим маркерам, позволяет безошибочно установить, кому принадлежит образец, поступивший в лабораторию. На владельца собаки накладывается крупный штраф, который включает в себя и стоимость теста. По прошествии первых пяти лет работы такой системы в различных крупных городах США был выявлен очень низкий процент повторных нарушений, что свидетельствует об эффективности метода.

Автор проекта предлагает ввести в России систему обязательных генетических паспортов (лицензий) для всех собак, привязанных к владельцам, с целью их идентификации по ДНК. Он также предлагает проводить регистрацию государственными органами в сотрудничестве с частными лабораториями на платной основе в течение двух лет после опубликования соответствующего федерального закона. В качестве исключения можно освободить от обязательной регистрации собак в спецслужбах, собак-поводырей и собак, содержащихся в приютах для бездомных животных. Еще одно предложение — сделать льготной регистрацию питомцев для пенсионеров, инвалидов и других социально уязвимых категорий граждан.

— По прошествии двух лет можно установить высокий штраф за собачьи отходы на основании результатов теста ДНК, а также за выгул собаки без наличия соответствующей регистрации, — пишет автор проекта на сайте 20idei.ru. — Тогда в случае обнаружения правонарушения любой гражданин сможет вызвать коммунальную службу или доставить образец в лабораторию самостоятельно для идентификации источника загрязнения. Часть штрафов будет поступать сертифицированным частным лабораториям в качестве оплаты их работы, а другая часть может быть направлена на строительство соответствующей инфраструктуры в городах для выгула собак.

Автор проекта обратился с письмом в Минсельхоз РФ и получил официальный ответ от заместителя директора департамента ветеринарии Е. В. Белошапки.

Приводим выдержки из ответа.

«Уважаемый Дмитрий Викторович! Для выполнения мероприятий, указанных в вашем обращении, необходимо создание единой федеральной базы данных, в которую будут вноситься данные не только домашних животных, но и всех животных без владельцев. В настоящее время необходимость осуществления идентификации и учета животных установлена статьей 2.5 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» (далее — Закон «О ветеринарии»), согласно которой указанные процедуры предусмотрены в целях предотвращения распространения заразных болезней животных, а также в целях выявления источников и путей распространения возбудителей заразных болезней животных.

Однако в действующем законодательстве имеется неопределенность в части осуществления полномочий по маркированию и учету животных. Данные полномочия Законом «О ветеринарии» в настоящее время не закреплены, в связи с чем возникла необходимость внесения изменений в действующее законодательство. В целях исполнения положений Закона «О ветеринарии» и урегулирования правовых вопросов идентификации животных Минсельхозом России разработан проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии» (далее — законопроект), направленный на регулирование отношений, связанных с маркированием и учетом животных, с целью обеспечения дальнейшей их прослеживаемости.

Законопроектом предусмотрено, что утверждаемые Минсельхозом России ветеринарные правила маркирования и учета будут устанавливать порядок осуществления маркирования, типы и свойства используемых средств маркирования, порядок формирования и присвоения номеров средств маркирования, перечень сведений, необходимых для учета животных, и сроки их представления.

Законопроект в ноябре 2021 года внесен в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации, его рассмотрение ожидается в период весенней сессии 2022 года».

— Если законопроект примут и все животные будут учтены, то мы, без сомнения, сделаем еще один шаг в сторону цивилизованного общества, — считает урбанист Григорий Мельник. — Практически во всех ведущих мегаполисах мира собаки давно чипированы и имеют паспорт. При этом законопроект Минсельхоза никак не решает вопрос введения ДНК-паспортов и идентификации собачьих отходов. А значит — и наказания владельцев за это. Между тем, как показывает практика, именно неотвратимость наказания служит лучшим способом соблюсти закон. Дело даже не в размере штрафа, а в том, что его в случае нарушения, во-первых, обязательно выпишут, а во-вторых — обязательно взыщут.

Терапевт, врач высшей категории Лариса Алексеева, уверена:

— Проблему решать надо. Согласно статистике ветеринаров, не менее 40 процентов домашних животных страдает от глистов. Их много — 82 вида. Причем 32 из них могут паразитировать и у человека. Покопался ребенок в песочнице, которую посетила собака, облизал палец и заразился. Да и сами собаки подхватывают гельминтов при прогулке. Ведь яйца этих паразитов не только живут в кучках, но и перебираются в почву.

Вячеслав Тихонов, доцент Института почвоведения и агрохимии, добавляет:

— Собачьи экскременты имеют высокую химическую активность и медленно разлагаются. Фекалии обжигают почву и растения, что приводит к гибели зеленых насаждений. В тех местах, где собаки постоянно ходят в туалет, отсутствие растений обеспечено на много лет вперед.

Что получается? Проблему чистоты дворов решать все-таки нужно, а не бросать решение на полпути. Дмитрий Давыдов считает, что государственные органы вернутся к рассмотрению его предложений, касающихся создания базы ДНК животных. Автор проекта надеется, что это предложение получит поддержку, как и другие его идеи.

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