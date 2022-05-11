Когда нужна установка и замена лобового стекла

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Недавно проведённый опрос показал, что большинство из нас — автовладельцы, не представляющие успешное решение повседневных вопросов и задач без «железного коня». Передвижение на машине не всегда происходит ровным и гладким трассам, иногда необходимо ездить по неровным загородным грунтовым дорогам, что негативно влияет не только на подвеску, но и на стёкла: случайно отскочивший камушек или ветка может привести к появлению ямок и трещин, которые с течением времени начинают увеличиваться. Опасность заключается в том, что даже маленькая трещина значительно ухудшает видимость на дороге, повышает риск попадания в ДТП. Чтобы этого избежать, следует незамедлительно обратиться к специалистам и произвести ремонт или замену лобового стекла.

Установка и замена лобового стекла в Москве подразумевает неукоснительное соблюдение определенной технологии, а также постоянное повышение своей квалификации, а потому справляться с этим самостоятельно не всегда целесообразно. Лучше, не теряя времени, обратиться к специалистам. Хорошее новость заключается в том, что связаться с ними, чтобы оставить заявку на любой удобный день и время, можно онлайн, не отходя от экрана монитора. Компании, которые специализируются на замене и установке автостёкол легковых грузовых авто, имеют официальный сайт: это визитная карточка, на которой размещается актуальная информация, есть возможность ознакомиться с расценками на замену автостекла. В каждом случае они варьируются, но в целом оказываются волне доступными. Взамен автовладелец получает намного больше: идеальный обзор с водительского места в любое время суток.

Из каких этапов состоит замена автостекла?

Сначала специалист производит внешний осмотр повреждений, подтверждений подбирает оптимальные инструменты и методики. Далее лобовое стекло извлекается с помощью граненой струны и начинаются подготовительные и грунтовочные работы. После происходит установка нового лобового стекла — это один из самых важных моментов, требующий особенной аккуратности, внимательности и сноровки.

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По материалам сайта https://pelikan-autoglass.ru/.

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