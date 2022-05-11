Колбаса, что доктор прописал: какие продукты обладают необычными свойствами

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В России создали колбасу, снижающую уровень сахара в крови. По мнению специалистов, она поможет пациентам с диабетом. «Вечерка» поговорила с врачом-диетологом Диной Меньшовой о том, какие еще продукты обладают свойствами, о которых мы и предположить не могли.

По словам специалиста, во многих привычных продуктах питания содержится большое количество веществ, которые влияют на организм нестандартным образом:

— Соединения тех или иных витаминов, минералов создают уникальные свойства, способные положительным образом сказаться на коже, умственной активности или избавить от различных заболеваний. Например, банан нейтрализует кислоту в желудке и помогает при изжоге.

Кефир от стресса

В этом продукте содержатся органические кислоты, которые способствуют очищению организма от вредных веществ. Молочнокислые бактерии в целом оказывают успокаивающее воздействие на человека.

— Также употребление кефира помогает нормализовать состояние желудка после употребления жирной пищи и алкоголя, — добавляет врач-диетолог.

Для здоровых волос

Абрикос богат витамином А, который устраняет сухость кожи, в том числе и на голове. Поэтому его употребление помогает избавиться от перхоти.

— У абрикоса много абсорбирующих свойств, которые препятствуют появлению кожных заболеваний, — отмечает Меньшова.

Поднимет настроение

По словам эксперта, кислоты и аромат ананаса положительно влияют на эмоциональное состояние и спасают от тошноты.

Грибы поборют бессонницу

Содержащаяся в них аминокислота триптофан действует как легкое снотворное.

— Лучше есть блюда с грибами на ужин, потому что они положительно влияют на сон и создают долгое чувство сытости, — рассказывает эксперт.

КУЛИНАРИЯ ПО-НАУЧНОМУ

Технологии не стоят на месте, даже если речь идет о еде. Накануне несколько ученых рассказали о своих новых разработках. «ВМ» узнала, какие необычные десерты подготовили изобретатели и для чего.

Японский исследователь Тецудзи Исигаки решил делать снеки для быстрого перекуса с использованием необычного ингредиента. Во всем мире ежегодно потребляются сотни тонн кофе. Гуща от него попадает на свалки. Ученый отметил, что вместо этого ее можно перерабатывать. Для изготовления необычного лакомства из кофейной гущи Исигаки использует кодзи — плесень, с помощью которой делают соевый соус и саке. Такие снеки якобы содержат много полезных веществ.

Московские ученые не отстают от своих восточных коллег. Недавно они создали десерты для проживающих в Арктике. Коренное население северных регионов может обходиться без фруктов и овощей — оно адаптировалось к такой жизни. А вот организм тех, кто вынужден ездить туда на заработки, нуждается в особом питании. Десерты и сдобный хлеб с добавками помогают восполнить недостаток витаминов.

Кексы из морской капусты будут полезны людям, имеющим риск развития йододефицитных заболеваний и сахарного диабета. Зефир с морошкой защитит микрофлору кишечника. Хлеб с медом, кедровыми орехами и пюре из морошки помогут при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.