Рабочая смена: предприятиям становится выгодно трудоустраивать молодежь

Начальник производственного участка одной из фабрик вентиляции Игорь Хомяков, несмотря на молодость, отлично справляется со своими обязанностями / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее предоставлять компаниям, которые примут на работу молодежь до 30 лет, государственную помощь в виде субсидий. По мнению экспертов, это решение не только поддержит работодателей в условиях антироссийских санкций, но и поможет молодым безработным гражданам страны быстрее решить проблему трудоустройства.

Время требует решительных действий. Касается это и рынка труда, переживающего не самые легкие дни и недели на фоне антироссийских санкций. А ведь, казалось, едва начал оживать после пандемии. Но и тогда проблема трудоустройства молодых была одной из самых острых. Требование подавляющего большинства работодателей, чтобы у соискателей был хоть какой-то опыт работы, закрывало двери на собеседование перед выпускниками вузов и колледжей. В итоге, как утверждает Росстат, в прошлом году число работников моложе 30 лет в нашей стране уменьшилось почти на 500 тысяч человек. А из официально зарегистрированных 2,1 миллиона безработных 33 процента оказались молодыми людьми.

— Ситуация действительно в некотором смысле тупиковая, — считает менеджер по трудоустройству одного из столичных рекрутинговых агентств Алексей Горленко. — Если нет работы, откуда опыту взяться? При этом на рынке труда спрос по-прежнему по многим позициям не совпадает с предложением. Это неизбежно приводит к острому дефициту квалифицированных специалистов в самых разных отраслях экономики. Решить проблему кадрового голода без активного участия заинтересованных лиц невозможно. С одной стороны — это не только студенты, но и школьники, выбирающие для себя трудовую стезю. Сегодня как никогда важно сориентировать их на востребованные в стране профессии. С другой — безусловно, работодатели, которые должны быть заинтересованы в привлечении молодой рабочей силы. И поддержка государства им в этом необходима. Но шаг навстречу стоит сделать и самим предприятиям, помогая образовательным учреждениям в профориентации, а молодым специалистам — в приобретении опыта.

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Инвестиции в будущее

На том, что проблему трудоустройства молодежи могут и должны в первую очередь решать работодатели, не раз настаивали самые различные эксперты. В том числе и на прошедшем в прошлом году в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» круглом столе «Рабочие профессии. Что должно уметь будущее поколение». Так, председатель общественного движения «Труд» Сергей Песков отметил важнейшую роль корпоративного сектора в профобразовании. По его мнению, бизнес сам должен заботиться о подготовке рабочих рук для своих предприятий, создавая учебно-производственные базы и возрождая практику наставничества.

Но работодатели капризничают, считая, что молодежь безответственна и недисциплинированна, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». Отсутствие профессиональных навыков, неумение справляться со стрессом, адекватно реагировать на критику — в ход идет множество претензий к тем, кто только начинает трудовой путь. Так научите! Тем более что государство, в отличие от представителей бизнеса, к экспертам прислушалось, запустив программу помощи в трудоустройстве выпускников вузов и колледжей.

— В прошлом году меры были приняты в условиях пандемии, — объясняет консультант по трудоустройству Елена Савкина. — Сейчас ситуация иная, и временными мерами уже не обойтись. Новая редакция постановления правительства, принятая в марте этого года, принципиально меняет подход к субсидированию за трудоустройство молодежи.

Теперь господдержку могут получить индивидуальные предприниматели и даже некоммерческие организации, принявшие на работу молодых специалистов и недавних выпускников вузов и колледжей, как было раньше. Причем список категорий граждан до 30 лет существенно расширен: например, есть в нем те, кто после окончания военной службы по призыву не был трудоустроен в течение четырех и более месяцев, юноши и девушки без среднего профессионального или высшего образования, а также лица, зарегистрированные в органах службы занятости как безработные. Государство готово платить и за трудоустройство молодых родителей несовершеннолетних детей и имеющих ограниченные возможности здоровья. Субсидия в размере трех минимальных окладов направляется работодателю в счет покрытия потенциальных потерь, связанных с обучением молодого сотрудника, не имеющего опыта. В среднем предприятия могут получить около 65 тысяч за каждого трудоустроенного. То есть, по идее, гордиев узел, о котором говорили эксперты, может быть разрублен.

— Очень надеюсь, что все это поможет наконец сломать стереотипы, сложившиеся о молодых кадрах, — комментирует социолог Алексей Егоров. — За три месяца вполне можно доказать, что ты не ленив, целеустремлен и готов учиться, чтобы профессионально и в дальнейшем самостоятельно выполнять свои обязанности. Такие субсидии от государства — серьезные инвестиции в будущий трудовой потенциал страны.

Однако, по мнению некоторых экспертов по трудоустройству, для того чтобы молодежь утвердила свои позиции на востребованных вакансиях, одних стимулирующих работодателей мер все-таки недостаточно.

— Во-первых, есть риск, что предприятия, при условиях конкуренции, все равно в большей степени будут принимать молодых на не слишком квалифицированную и престижную работу, — считает консультант одного из рекрутинговых агентств Елена Савкина. — Взять-то возьмут, а перспективы для карьеры так и не появятся.

Чтобы этого не произошло, молодым людям стоит тоже начать «шевелиться». Учить, помогать набираться опыта будут там, где специалистов остро не хватает. Это те сферы рынка труда, на которых сегодня наблюдается острый кадровый дефицит. Короче говоря, при выборе профессии молодым стоит ориентироваться на потребности страны в их трудовом потенциале и идти туда, где будут готовить рабочую смену на будущее.

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Целевая поддержка

С точки зрения востребованности определенных профессий на рынке труда на фоне антироссийских санкций мало что изменилось: стране по-прежнему остро необходимы ИТ-специалисты и квалифицированные рабочие на производстве. Об этом, в частности, говорилось на прошедшем недавно VI Санкт-Петербургском международном форуме труда. Так, по словам одной из его участниц, директора рекрутингового агентства Юлии Сахаровой, рынок труда сильно переориентироваться не будет. Спрос будет на квалифицированных рабочих, инженерно-технических работников и представителей «цифровых» профессий (ИT и Digital). «Но что точно будет — это острая потребность в ИT-специалистах по импортозамещению и программному обеспечению и все, что связано с производством», — подчеркнула она.

При явном дефиците специалистов этой сферы почти треть россиян хотели бы работать именно в ней, говорят результаты опросов. На сегодняшний день программист — самая, с точки зрения респондентов, выгодная и перспективная профессия. Государство, в свою очередь, всячески поддерживает ИT-специалистов, поскольку, как отметил Михаил Мишустин, «Россия должна добиться полной научно-технологической независимости». И меры для этого принимаются беспрецедентные. В конце марта правительство предоставило отсрочку от службы в армии молодым сотрудникам, проработавшим в ИT-компаниях не менее года, а также тем, кто работает меньше года, но уже окончил вуз. Эту поддержку получат специалисты 60 направлений, среди которых прикладная информатика, математика, робототехника. Представить в Минцифры список работников, которым требуется отсрочка от службы в армии, предприятия должны не позднее 1 мая.

А чтобы решить вопрос приобретения практических навыков учащимися, в апреле стартовал федеральный проект по созданию 30 передовых инженерных школ на вузовских площадках в различных регионах страны. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, уже в мае будут выбраны 30 вузов для реализации пилотного проекта. Школы будут создаваться при участии высокотехнологичных российских компаний, существенная часть обучения пройдет на их производственных площадках. К 2030 году в рамках проекта подготовку пройдут порядка 40 тысяч молодых специалистов.

«Школы предполагается оснастить экспериментальными лабораториями, цифровыми фабриками и технопарками, а также современным оборудованием, вычислительными системами и российским прикладным программным обеспечением», — отметил вице-премьер. А на прошлой неделе стало известно о возможном запуске еще одного федерального проекта, цель которого — увеличить приток кадров в сферу производства радиоэлектроники. Здесь тоже предполагается создавать на базе вузов «молодежные лаборатории», а также увеличить целевой набор на профильные специальности и выделять гранты на проекты студентов.

— Помимо целевых наборов, гарантирующих выпускникам вузов рабочее место, хорошо бы вспомнить опыт советских времен, — считает социолог Алексей Егоров. — Тогда молодые специалисты получали не только диплом, но и распределялись на два-три года в профильные предприятия. А это как раз то время, когда можно набраться опыта, укрепив на практике полученные в вузе знания.

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Уроки мастерства

Квалифицированный рабочий труд — еще одна крайне острая проблема отечественного рынка труда. Среди главных ее причин эксперты привычно называют отток мигрантов в период пандемии и снижение рождаемости в 1990-е годы, забывая почему-то упомянуть о том, что еще пять лет назад рабочие специальности не пользовались популярностью среди выпускников школ. Большинство во что бы то ни стало рвались поступить хоть в какой-нибудь вуз.

— Это создало определенный перекос на рынке труда, — соглашается эксперт по кадровой политике Олег Широков. — К тому же почти 70 процентов детей выбирают профессию под влиянием родителей, которые часто навязывают ребенку то направление деятельности, которое, по их мнению, престижно, даже если не приоритетно на рынке труда. Стереотип о рабочих профессиях переломить было достаточно сложно, но в некоторых регионах, например, в столице, сегодня это все-таки удалось.

Действительно, уже в прошлом году, как утверждают авторы исследования сервиса по трудоустройству Superjob, доля россиян, желающих отдать детей в вузы, снизилась в два раза, а спрос на учебу в колледжах и профтехучилищах, наоборот, вырос. В столичных колледжах и профтехучилищах уже не первый год наблюдается серьезный конкурс. Востребованность на рынке труда электросварщиков, каменщиков, бетонщиков, арматурщиков, автомехаников и прочих мастеров рабочих специальностей, получающих сегодня зарплату больше, чем некоторые специалисты с вузовским дипломом, конечно, сыграла свою роль. Немало способствует тому и серьезная работа по профориентации, которая проводится как на федеральном, так и на региональном, московском уровне.

В этом году, по данным Минпросвещения РФ, колледжи страны уже провели первые дни открытых дверей на российских предприятиях, участвующих в программе «Профессионалитет». В рамках этого проекта созданы 70 образовательно-производственных центров в самых приоритетных отраслях экономики, таких как атомная промышленность, железнодорожный транспорт, металлургия, машиностроение, химическая промышленность, сельское хозяйство, легкая промышленность и фармацевтическая отрасль. Планируется, что через год таких «кластеров будущего» станет уже 210.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, в рамках «Профессионалитета » работодатели смогут сами формировать запрос к образовательным программам, выступать наставниками и предоставлять свои площадки для обучения, а учащиеся смогут получить релевантный профессии опыт на производствах, что практически гарантирует их дальнейшее трудоустройство.

— В наше прогрессивное время просто махать кувалдой давно не требуется, — говорит менеджер по трудоустройству Алексей Горленко. — Стране нужны квалифицированные работники, которые и со сложной инновационной техникой на «ты», и руками работать могут, и трудностей не боятся. Рынку интересен рабочий, владеющий целым комплексом смежных навыков и умений. И, кстати, столичные колледжи с успехом справляются с подготовкой таких кадров. Поэтому на учебу в них идет все больше ребят. Они-то уж точно выдержат конкуренцию и найдут себе место работы.

Молодым, которые сейчас выбирают, по какому трудовому пути пойти, я бы посоветовал учесть, что в сложное для страны время именно способности, возможности и желание молодых работать особенно необходимы. Ведь, по большому счету, их выбор сегодня во многом определит дальнейшее развитие всего государства в будущем. Поэтому оно старается активно поддерживать молодежь, которая, в свою очередь, не должна подвести, чтобы оправдать ожидания государства и общества.

ЦИТАТА

Петр Великий (1672–1725), первый Всероссийский император:

— Я предчувствую, что россияне когда-нибудь, а может быть, при жизни нашей, пристыдят самые просвещенные народы успехами своими в науках, неутомимостью в трудах и величеством твердой и громкой славы.

КСТАТИ

В Москве действует программа содействия в трудоустройстве молодежи, в том числе для выпускников колледжей и вузов. В нее входит целый комплекс мероприятий, который включает индивидуальную проработку стратегии поиска работы, оценку личностных компетенций, услугу сопровождаемого трудоустройства, подбор актуальных вакансий, а также проведение открытых отборов и тематических ярмарок вакансий. В частности, для выпускников вузов и колледжей в возрасте от 18 до 26 лет в столице реализуется проект «Первая работа», в рамках которого специалисты центра занятости сопровождают молодых соискателей на всех этапах: от интервью до трудоустройства. Заявку на участие в проекте и резюме можно отправить на почту: firstjob@social.mos.

ЦИФРА

400 тысяч актуальных вакансий для людей с разным опытом работы и квалификацией можно найти в базе данных столичной службы занятости.