«МегаФон»: москвичи на майские праздники предпочли остаться дома

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Специалисты оператора мобильной связи «МегаФон» на основе анализа больших данных пришли к выводу, что количество москвичей, оставшихся дома на майские праздники, выросло на 20 процентов по сравнению с прошлым годом.

Сократился поток туристов на южные курорты: Сочи сохранил свои позиции в топе самых посещаемых курортных городов, а популярные в прошлые годы направления Анапа, Геленджик и Краснодар потеряли 17 процентов туристов. Эксперты связывают это с временным закрытием авиасообщения с этими городами.

— Раньше на майские праздники многие летали в Крым, но аэропорт Симферополя, как известно, закрыт, а ехать на полуостров поездом многие москвичи не захотели — это слишком долго, — рассказывает директор туристического агентства Игорь Тягун. — Поток «крымских» туристов мог быть перенаправлен в Сочи, но этого не произошло, т. к. авиабилеты подорожали. Самолеты на наш главный курорт теперь летят через Казахстан, что в среднем на 1,5 часа дольше, соответственно, выросли и цены на билеты. А еще в Сочи выросли цены на гостиницы, что тоже сказалось на спросе.

Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии, уверен, что тем не менее туристический сезон состоится.

— РЖД примерно в 1,5 раза увеличивает число вагонов в поездах южного направления. Плюс не будем забывать, что многие москвичи привыкли путешествовать на автомобилях, благо транспортная инфраструктура в последние годы резко улучшилась: стало больше заправок, кемпингов, удобных платных трасс, — рассказывает эксперт. — А еще в этом году резко выросла популярность такого направления, как Дагестан: многие поедут отдыхать в горы и на побережье Каспия.

Рейтинг наиболее популярных внутрироссийских направлений не сильно изменился по сравнению с прошлым годом. Большая часть жителей столицы выбрала для отдыха Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород, Казань и Рязань.

Урбанист Григорий Мельник между тем уверен, что будет развиваться дачный отдых.

— Во время пандемии многие москвичи приобрели загородные дома, и сейчас их активно обустраивают, — пояснил эксперт. — Огромное количество жителей столицы на все лето переселятся за город и здесь же, в Подмосковье и соседних областях, проведут отпуск, делая ремонт в новых домах, строя гаражи, бани и облагораживая дачные участки.

Согласно анализу мобильного оператора, дачный в этом году отдых предпочли 23 процента москвичей, остальные жители столицы сделали выбор в пользу других городов России.