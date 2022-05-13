Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Москве пройдет заключительный этап соревнования «Первая помощь»

Марьяна Шевцова
Общество
В Москве пройдет заключительный этап соревнования «Первая помощь»
Фото: Pexels

350 учеников 8–11 классов московских школ примут участие в третьем (практическом) этапе городского соревнования «Первая помощь». Он пройдет 14 мая на площадке школы № 201 ордена Трудового Красного Знамени имени Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских.

Ребята продемонстрируют полученные знания и навыки в смоделированных условиях, приближенных к реальной ситуации. Им предстоит выполнить в определенной последовательности мероприятия по оказанию первой помощи «пострадавшим», в роли которых выступят статисты и роботы-тренажеры.

Оценивать выполнение заданий будут члены экспертной комиссии, в состав которой войдут учителя и тренеры сборной столицы по основам безопасности жизнедеятельности, сотрудники Центра экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения города Москвы. При подведении итогов будут учитываться правильность выполнения заданий по оказанию первой помощи и затраченное время. Участники, показавшие лучшие результаты по итогам прохождения финальных испытаний, станут победителями и призерами городского соревнования.

Для успешного выполнения всех заданий ребятам предлагается воспользоваться материалами, размещенными на портале «Жизнь без опасности». Здесь опубликованы нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок оказания первой помощи, тренировочные тесты и другая полезная информация. Также в помощь школьникам — учебное пособие «Первая помощь», размещенное в библиотеке «Московской электронной школы».

— «Первая помощь» — уникальное соревнование, которое дает школьникам возможность состязаться и обучаться одновременно. В этом году 350 участников продемонстрируют свои навыки оказания первой помощи и готовность побороться за победу на городском уровне, — отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

В этом году участниками соревнования стали более шести тысяч человек. На первом этапе ребята познакомились с правилами и приемами оказания первой помощи, на втором — проверили полученные знания во время онлайн-тестирования.

Организаторами городского соревнования «Первая помощь» являются Департамент образования и науки и Департамент здравоохранения города Москвы, Центр экстренной психологической помощи МЧС России, региональная общественная организация «Клуб учителей основ безопасности жизнедеятельности «Центр обеспечения жизнедеятельности». Оператор соревнования — Городской методический центр.

первая медицинская помощь онлайн-сервис Соревнования
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Александр Фролов
Александр Фролов

Газопровод стал рычагом давления

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«В лукавую душу не войдет премудрость…»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Параллельное пространство

Александр Лосото
Александр Лосото

Когда своя ноша тянет

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Смотреть, нельзя отворачиваться

Все мнения
О проекте