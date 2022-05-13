В Москве пройдет заключительный этап соревнования «Первая помощь»

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350 учеников 8–11 классов московских школ примут участие в третьем (практическом) этапе городского соревнования «Первая помощь». Он пройдет 14 мая на площадке школы № 201 ордена Трудового Красного Знамени имени Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских.

Ребята продемонстрируют полученные знания и навыки в смоделированных условиях, приближенных к реальной ситуации. Им предстоит выполнить в определенной последовательности мероприятия по оказанию первой помощи «пострадавшим», в роли которых выступят статисты и роботы-тренажеры.

Оценивать выполнение заданий будут члены экспертной комиссии, в состав которой войдут учителя и тренеры сборной столицы по основам безопасности жизнедеятельности, сотрудники Центра экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения города Москвы. При подведении итогов будут учитываться правильность выполнения заданий по оказанию первой помощи и затраченное время. Участники, показавшие лучшие результаты по итогам прохождения финальных испытаний, станут победителями и призерами городского соревнования.

Для успешного выполнения всех заданий ребятам предлагается воспользоваться материалами, размещенными на портале «Жизнь без опасности». Здесь опубликованы нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок оказания первой помощи, тренировочные тесты и другая полезная информация. Также в помощь школьникам — учебное пособие «Первая помощь», размещенное в библиотеке «Московской электронной школы».

— «Первая помощь» — уникальное соревнование, которое дает школьникам возможность состязаться и обучаться одновременно. В этом году 350 участников продемонстрируют свои навыки оказания первой помощи и готовность побороться за победу на городском уровне, — отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

В этом году участниками соревнования стали более шести тысяч человек. На первом этапе ребята познакомились с правилами и приемами оказания первой помощи, на втором — проверили полученные знания во время онлайн-тестирования.

Организаторами городского соревнования «Первая помощь» являются Департамент образования и науки и Департамент здравоохранения города Москвы, Центр экстренной психологической помощи МЧС России, региональная общественная организация «Клуб учителей основ безопасности жизнедеятельности «Центр обеспечения жизнедеятельности». Оператор соревнования — Городской методический центр.