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Мошенник под прикрытием банка: как злоумышленники предлагают открыть «безопасные» счета

Никита Миронов
Общество
Мошенник под прикрытием банка: как злоумышленники предлагают открыть «безопасные» счета
Фото: Pexels

Россиянам стали поступать звонки от мошенников, которые под видом сотрудников финансовых организаций сообщают о дефиците наличной валюты. Об этом накануне заявил Центральный банк РФ. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, чем рискуют обманутые граждане.

Жулики под видом сотрудников банков объясняют жителям, что из-за дефицита наличных может возникнуть ситуация, когда клиент просто не сможет вернуть рубли, доллары или евро, и предлагают выход: нужно спрятать деньги на специальном счете.

— Чтобы открыть его, аферисты просят у жертвы номер карты, трехзначный код на ее обороте, а также подтверждающий код от банка, который злоумышленники отправляют по смс. Таким образом, у знав нужные сведения, жулики получают доступ к счету и переводят с него средства на мошеннические счета, — рассказал директор Департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

Еще один способ — предложения со стороны «сотрудников банка» обойти ограничения международных платежных систем, которые ушли из России.

— Преступники утверждают, что могут сделать так, чтобы граждане смогли расплачиваться за границей, а также на иностранных ресурсах и сервисах этими банковскими картами, но, конечно, не бесплатно, — пояснил Уваров. — Стоимость такого «посредничества» доходит до 130 тысяч рублей, при этом «услугу» человеку в итоге не окажут.

Обманутые граждане также рискуют потерять персональные данные, которые могут использоваться для дальнейших атак на их банковские счета.

Старший партнер московского адвокатского бюро Сергей Узденский уточняет:

— Ни один банк не допустит, чтобы его сотрудники собирали персональные данные клиентов через свои частные мобильные телефоны, аккаунты в мессенджерах и соцсетях. И уж тем более не допустит перевода денег за услуги на личные банковские карты.

Банки Банковские карты Мошенничество
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