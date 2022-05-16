Пошли в круиз! Самый яркий отдых в жизни

Фото: Пресс-служба «Водоход»

Для большинства жителей России любимый сезон отпусков стартует в мае, с приходом устойчивой теплой погоды. Значит, самое время составлять планы на путешествия. Один из лучших способов отдохнуть интересно — речной круиз. Ведь все мы, согласитесь, дико устали от городской рутины, а на теплоходе картинка перед глазами меняется каждую минуту! Как подготовиться к круизу? Какой тур выбрать? Можно ли сэкономить? «Вечерка» обратилась к специалистам одного из крупнейших операторов речных круизов РФ, уже более 18 лет организующего путешествия по главным водным артериям страны, компании «ВодоходЪ», которые дали ценные советы по организации отдыха.

Выбор широк, как море

Вариантов круизов по рекам и озерам России — тысячи! Причем, как в плане географии, так и по временной продолжительности маршрутов, по их стоимости. Есть водные путешествия меж двух столиц (между Москвой и Санкт-Петербургом), в Карелию, на юг России — до Астрахани и Ростова-на-Дону. Можно устроить целую экспедицию — например, по Байкалу или Енисею. Соответственно, срок круиза можно подобрать максимально подходящий каждому путешественнику — от 2–3 дней и почти до месяца!

Традиционно популярны круизы из Санкт-Петербурга в Карелию, есть совсем короткие, на три дня, до Валаама. Эти круизы очень удобны москвичам, как дополнение к своему питерскому отпуску, ведь можно посмотреть город и окрестности еще и с воды. Москвичи особенно любят круизы выходного дня — хотя часто они длятся трое–четверо суток. Теплоходы отправляются в пусть с Северного речного вокзала в Москве, который сам по себе — точка притяжения и отличное место для прогулок после реновации и обустройства территории. Ну и, конечно, популярен круиз между двумя столицами: Москва —Санкт-Петербург и обратно. Он длится неделю.

Фото: Пресс-служба «Водоход»

С кем пойдете по воде

Организаторы речных круизов, как пояснили «Вечерке» в компании, сегодня уверенно держат курс на расширение круга путешественников. Так же, как и в наземных туристических программах, на воде сегодня учитывают интересы и предпочтения отдыхающих разных возрастов и склада характера.

Именно поэтому свой идеальный круиз сможет выбрать и компания молодежи, и влюбленная пара, и родители с детьми, и люди, находящиеся на заслуженном отдыхе. Кстати, особенно заметно проявился спрос на круизы среди всех возможных групп путешественников во время запуска государственной программы «Туристический кешбэк».

Например, в настоящее время около 30 процентов отдыхающих на теплоходах — это новички, которые попробовали круизный отдых впервые. Их возраст в среднем составляет 45 лет.

Становится все больше студенческой и послевузовской молодежи. Она, как правило, предпочитает круизы выходного дня, которые отправляются из Москвы, Питера, Нижнего Новгорода. Бары, дискотеки, флирт, фонтанирующие эмоции — все, как молодые любят.

Для людей старше 50-ти — круизы и вовсе любимый вид отдыха. Впрочем, также растет число семей с детьми — когда бабушки и дедушки берут с собой в круиз внуков, или когда в круиз едет семья в нескольких поколениях. Ехать с детьми в круиз очень удобно. Дело в том, что на многих теплоходах есть детские комнаты и анимация. Это значит, что юные путешественники смогут занять себя играми, а взрослые как следует отдохнуть. Все как в привычных турецких отелях! Кстати, если у вашего ребенка есть какие-то предпочтения в питании (а дети те еще привереды!), то всегда можно обратиться к поварам — они скорректируют меню под вашего ребенка.

В общем, в круиз можно ехать хоть одному, хоть с детьми, хоть в компании друзей — для каждого найдется занятие по душе: от вокально-инструментальных концертов, мастер-классов и детских квестов до массажного кабинета и сауны. Речной отдых очень сбалансирован, его можно считать оздоровительным. Активные прогулки на экскурсиях сменяет лаунж-отдых в баре под звуки живой музыки. Устал — отдохнул. Здорово!

Фото: Пресс-служба «Водоход»

Плавучий отель

Современный круиз — это отдых с удобствами. Дело в том, что теплоход, по сути, — комфортабельный плавучий отель. Здесь есть трехразовое питание, развлечения на борту, дискотеки. Плюс этот отель движется! Каждый день есть возможность увидеть новый город не только с реки, но и побывать в нем на экскурсии.

— Речной круиз — это ежедневные новые впечатления, причем в огромном количестве, ведь обстановка и картинка постоянно меняются! — рассказывает семейный психолог Дарья Безрядина. — А новые эмоции, которые вы получаете постоянно, буквально перезагружают психику. То, что вас волновало, расстраивало или приводило в ярость, отступает и растворяется. Через день–два вы просто забываете о своих проблемах. А еще речной круиз — это романтика. Выйти поздно вечером на палубу и любоваться звездами, слышать шелест волн за кормой — это необычайно романтично! Я, например, рекомендую круизы семейным парам, которые хотят отвлечься от рутины и «перезапустить» отношения. И, конечно, для родителей с детьми — это тоже отличная возможность почувствовать себя одной командой, отправившейся на поиски приключений.

Выбираем маршрут

При выборе круизного путешествия сначала спросите себя: куда я хочу поехать и что увидеть? Определив маршрут, выберите ближайший от вас город отправления по интересующему маршруту и проверьте рейсы на подходящие даты.

Тем, кто отправляется в круиз впервые, специалисты советуют протестировать короткие круизы — на 3–4 дня. За это время каждый новоиспеченный круизер в полной мере успеет насладиться отдыхом на воде. А если что-то пойдет не так, через пару дней будете дома. Например, в пятницу после работы или учебы отправились семьей в круиз, а уже в воскресенье вернулись обратно. Впрочем, по круизной статистике, 70 процентов путешественников возвращаются на теплоход вновь и вновь.

Способ сэкономить

Прежде всего, напоминают в компании, любимые туристами акции, скидки, горящие путевки популярны не только на суше, но и на реках. А это значит, отслеживая сезонные и праздничные предложения на сайтах операторов, у будущего отпускника есть все шансы найти оптимальный по цене вариант — вплоть до «2 по цене 1».

Самые востребованные и желанные для круизеров месяцы — конец июня, июль и август. Цены, конечно, в это время выше. Но есть и хорошая новость. Опытные круизеры выкупают каюту на любимом теплоходе за год! При раннем бронировании можно сэкономить в среднем процентов десять. А если у вас будет скидка постоянного клиента, то и больше.

Если хотите сэкономить, можно выбрать круиз в низкий сезон — май, начало июня, сентябрь, октябрь. Весна и осень — сезон умеренных температур, умеренного спроса и умеренных цен на круизы. К тому же в низкий сезон на борту меньше детей, на экскурсиях в городах стоянки теплохода меньше туристов, и значит больше возможностей для речной нирваны.

Что в круизе, что на пляже, действует один закон: в низкий сезон и отдыхать дешевле, и людей вокруг будет меньше. Если вы нуждаетесь в отдыхе спокойном, медитативном, то лучше отправляться в круиз весной либо осенью.

Фото: Пресс-служба «Водоход»

Что взять с собой

Отправляясь в водное путешествие, важно правильно одеться. В данном случае оптимальный вариант отдыха на воде многослойность (чтобы можно было и на солнышке позагорать, и от ветра защититься) и утепленные жакеты-жилеты (для вечерней прохлады). Ну и в целом берите в поездку больше универсальных, на все случаи жизни, вещей, которые легко комбинировать друг с другом.

На экскурсиях во время круизного маршрута вам придется много ходить пешком, поэтому не забудьте об удобной обуви: она не должна натирать ногу. Кстати, на борту работает терапевт, готовый оказать первую медицинскую помощь. В случае чего он даст лекарства первой необходимости. А если у вас есть хронические «болячки», лучше взять с собой лекарства, прописанные лечащим врачом.

СПРАВКА

Флотилия компании «ВодоходЪ» состоит из 26 круизных судов. В навигацию 2022 года компания выводит 19 теплоходов, из которых 10 — класса «Водоход», 5 — класса «Водоход.Премиум», флагманский теплоход класса «Люкс» — «Мустай Карим», два экспедиционных судна класса Wild Life «Максим Горький» на Енисее и судно на воздушной подушке «Бирюса» на Байкале. В новом классе «Водоход.Лайт» в этом сезоне будет работать премиальный теплоход «Кронштадт» с концепцией «Круиз по вашим правилам».

КСТАТИ

Если по каким-либо причинам у вас не получается поехать в запланированный круиз с компанией, бронь можно отменить в установленном порядке (при этом средства будут возвращены) или перенести на удобные даты. Ну а для отправляющихся в плавание — важное напоминание. Администрация теплоходов обязательно следит за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, направленных на заботу о здоровье пассажиров и выполнение санитарно-эпидемических правил. Также все круизные теплоходы проходят ежегодное освидетельствование Российским речным регистром. Это общество постоянно наблюдает за техническим состоянием, ремонтом и эксплуатацией судов. Только пройдя проверку и получив документы о пригодности к плаванию, суда могут выйти в навигацию. Экипажи теплоходов проходят обязательное обучение и тренировки по действиям во время возможных аварийных ситуациях. Все суда оборудованы плотами, шлюпками и спасательными жилетами, пользоваться которыми вас обязательно научат в первый день круиза.