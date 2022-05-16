Француза назвали террористом за помощь детям Донбасса

Эммануэль Леруа с гуманитарной миссией в Мариуполе. Для французского гражданина нет чужих детей. Он расстраивается, что в свободной демократической Европе этого не понимают / Фото: Из личного архива

Французского политолога Эммануэля Леруа соотечественники обвинили в терроризме за поддержку детей Донбасса. Неужели это возможно в демократической стране?

Может, европейская демократия — это иллюзия? Своими мыслями по этому поводу господин Леруа поделился с «Вечерней Москвой».

— Эммануэль, правда, что вы недавно пострадали за свои пророссийские взгляды?

— Да. Дело в том, что я — президент гуманитарной ассоциации, которая занимается помощью детям Донбасса. В этот раз, когда я собрался в Россию, был остановлен таможней. Сотрудники обыскали меня и запретили передавать деньги для фонда детей Донбасса, заявив, что я финансирую терроризм и занимаюсь криминальной деятельностью. Меня в течение десяти часов держали на таможне. Естественно, я опоздал на самолет. Я, конечно, добрался до Донецка, но привез совсем небольшую сумму, потому что большую часть денег у меня конфисковали.

— Можно ли как-то вернуть эти средства?

— По возвращении во Францию я подам жалобу в органы правосудия. У меня есть две серьезные претензии: во-первых, у меня украли деньги, предназначенные детям Донбасса. А во-вторых, несправедливо обвинили в терроризме. Ответчиком будет французское государство. Оно создало препятствие по осуществлению гуманитарной миссии в защиту детей.

— Сказывается ли кризис на Украине на жизни обычных французов?

— Экономический и финансовый кризис, в котором оказался весь Запад, корнями уходит в далекое прошлое. Он начался задолго до конфликта на Украине. Причина кризиса — финансовое мошенничество западных структур, включивших машину по печатанию денег, которые ничем не поддерживаются. Это привело к росту цен на электричество и отопление. Этот рост надо было как-то объяснить, и конфликт на Украине — очень удобное объяснение.

— Вы говорили, что Россия — последнее государство, оставшееся свободным. Но стоит ли эта свобода той цены, что мы за нее платим?

— Мы во Франции продали свою свободу за руководителей, которые далеки от интересов народа. Они работают на своих хозяев — англосаксов. Система, существующая за рубежом, — это большая пирамида. И финансовые потоки текут в эту пирамиду, а потом растекаются по карманам зарубежных олигархов, которые связаны с российскими.

И против этой системы надо бороться. Цена свободы для России очень высокая. Естественно, политика санкций скажется на уровне жизни среднего россиянина. Но господин Путин очень мудрый человек: он объявил войну этой системе в тот момент, когда Россия финансово и экономически достаточно подготовилась к шквалу зарубежных санкций. Смотрите: рубль стабилизировался. А еще три месяца назад такого не было.

— У нас много мемов, посвященных звонкам Макрона Путину. Зачем он постоянно звонит нашему президенту?

— Во-первых, Макрон — хороший актер. Ему хочется быть на сцене. Во-вторых, у него не так давно завершились предвыборная кампания и инаугурация. Он демонстрирует, что он — великий будущий президент Франции, поэтому свободно звонит таким китам, как Путин. Кроме этого, Макрон пытается показать себя миротворцем, который во имя мира на земле делает все возможное, как делал Николя Саркози в Грузии в 2008 году. Несчастный Путин — его просто забомбили этими телефонными звонками!

КСТАТИ

Господин Эммануэль Леруа — французский философ, политолог, эксконсультант бывшего кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. Сейчас занимается фондом помощи детям Донбасса. В работе фонда ему помогают жена и сын; также является президентом аналитического центра культурного и исторического наследия «Институт 1717».