Увидеть Москву и насладиться искусством

Фото: Пресс-служба Флотилии «Рэдиссон Ройал»

Мы живем в Москве, но, увы, редко ее видим. Работа — дом — дача… Когда вы последний раз гуляли по вечерней Москве? А когда последний раз ходили в театр? Оказывается, два этих занятия — прогулки по городу и посещение театра — можно совместить.

Флотилия «Рэдиссон Ройал» продолжает традицию театральных круизов, в которых гости наслаждаются произведениями классиков в исполнении профессиональных актеров, дегустируют блюда разных эпох (в зависимости от спектакля) и, конечно же, вдохновляются видами вечерней Москвы. В мае и июне запланировано сразу несколько интересных постановок.

Одна из них — «Ужин с классиком. А. П. Чехов». Искрометная комедия на основе 22-х произведений классика, слитых в единую историю, любимые блюда автора и живая музыка. Это отличная возможность открыть писателя заново.

Многих, наверное, не оставит равнодушными «Загадочная женщина» по пьесе О. Уайльда «Веер леди Уиндермир». История, полная тайн и интриг, поразит вас эксцентричным юмором, непредсказуемостью действия, танцами, песнями и невероятной любовной драмой.

Или вот «Лжец» К. Гольдони. Комедия итальянского классика перенесет зрителя в Венецию с ее карнавалами, буйством красок, интригами и настоящей страстью. Этот иммерсивный спектакль в очередной раз докажет, что все тайное становится явным, а зрители могут стать настоящими участниками процесса. А как же, вы спросите, любование Москвой? Все просто: в каждом спектакле предусмотрен антракт. Это значит, что можно и насладиться красотами, и, конечно, сделать живописные фото. Театр на борту яхт под руководством режиссера Яны Завьяловой — это, по сути, новый вид досуга на реке. Сочетание элементов роскоши — вечерняя Москва, белоснежная яхта, спектакль, аутентичное меню — это, согласитесь, впечатлит многих.

Флотилия уже 12 лет развивает досуг на Москве-реке. Театральные рейсы внесли и вносят большой вклад в контентный туризм, в сохранение традиционной российской культуры и литературы, а также привлекают внимание к культурным ценностям. Сочетание приятного с полезным: знакомство с достопримечательностями города наряду с новыми впечатлениями от погружения в культурное и гастрономическое наследие — именно это главная задача оригинальной инициативы создателей городских круизов. И каждый из нас имеет счастливую возможность позволить себе это многогранное удовольствие.

Белоснежные яхты ходят 365 дней в году. Летние прогулки позволят расслабиться в прохладе у воды, а зимние погрузят в особую сказочную атмосферу. В круизах все организовано так, чтобы даже самые искушенные пассажиры остались довольны. На вечерних рейсах яхты с четверга по субботу Ройал-класса «Монтана» отдельный шарм круизам добавляет живая музыка.

В сезон летней навигации акваторию Москвы-реки украшают 10 ярких «речных кабриолетов». Жители и гости столицы смогут отправиться по маршруту «Сердце столицы» — от причала Парка Горького до «Зарядья» и обратно. Продолжительность рейса — 50 минут без остановок. Трамвайчики оснащены сдвигаемой телескопической крышей, которая позволяет наслаждаться прогулкой на свежем воздухе в солнечный день и спасает от непогоды. Также на борту есть аппараты со снеками и прохладительными напитками. Это отличный способ насладиться плавным течением реки, оставив за бортом гул автомобилей и суету городских улиц.

Как видите, наслаждаться красивейшими видами столицы, превосходной едой и даже погрузиться в события другой эпохи вместе с театром на воде теперь может любой желающий. Такая прогулка наверняка останется в памяти надолго.

— Отдохнуть в Европе в нынешнем году проблематично, но это, наверное, и к лучшему, — считает гид, москвовед Сергей Проничев. — У москвичей появляется шанс получше узнать собственный город. Когда я провожу экскурсии, то каждый раз слышу: «Надо же, мы и не знали, что этот дом (улица, парк) имеет такую интересную историю! Мимо ходили и даже понятия не имели…» Круиз по Москва-реке — из этой же серии: возможность увидеть город с интересного ракурса.

Как рассказал урбанист Григорий Мельник, приехав в любой европейский город, москвичи, как правило, отправляются на экскурсию (увидеть город) и в ресторан (вкусить блюд местной кухни).

— Гастрономический туризм каждый год набирает популярность. Между тем в Москве мы им почему-то не занимаемся, хотя все возможности для этого есть: у нас в городе представлены многие кухни мира, — пояснил Григорий. — Что касается идеи сочетания гастрономических изысков, театра и речной прогулки по городу, то она как минимум оригинальна. В России уже давно и успешно развивается внутренний туризм, но уникального продукта на туристическом рынке пока очень мало. «Театрально-гастрономические» круизы по Москве-реке — это уникальная история.

Эксперт «ВМ», кандидат социологических наук Виталий Караев добавляет:

— Мы привыкли к тому, что культурная столица России — Санкт-Петербург. Сейчас, когда Европа фактически закрыта, резко вырастает роль внутреннего туризма, и мы, как город, просто обязаны с Питером за звание культурной столицы побороться. Вот наш Большой театр, вот «Третьяковка», а вот «театральные» речные круизы. Такие оригинальные проекты, наверное, стоит развивать.