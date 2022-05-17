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«Пятерочка» поддержала Московский полумарафон

Михаил Петров
Общество
«Пятерочка» поддержала Московский полумарафон
Фото: ТС «Пятерочка»

Торговая сеть «Пятерочка» в очередной раз выступила официальным партнером прошедшего в минувшее воскресенье Московского полумарафона и обеспечила свежими фруктами всех участников ежегодного спортивного соревнования.

Торговая сеть пятый год подряд становится официальным партнером Московского полумарафона — одного из главных ежегодных спортивных событий страны. Сотрудники компании позаботились об участниках масштабного забега и обеспечили марафонцев мощным источником витаминов после успешного прохождения дистанции. Восполнить запас энергии бегунам помогли 5,4 тонны бананов и 1,4 тонны апельсинов.

Торговая сеть стала не только партнером спортивного праздника, но и сама приняла в нем активное участие. Так, команда сотрудников компании вышла на дистанцию корпоративной эстафеты, которая проходила в рамках полумарафона.

— Одной из ценностей нашей сети является забота о людях, их здоровье и качественном питании. Поэтому мы регулярно поддерживаем мероприятия, которые способствуют развитию здорового образа жизни, сами принимаем в них участие, а также ежедневно предлагаем гостям наших магазинов и пользователям экспресс-доставки свежую продукцию для поддержания крепкого здоровья и тонуса по выгодным ценам, — рассказала руководитель отдела маркетинга торговой сети в макрорегионе «Москва» Ольга Рознова.

Кстати, прошедший полумарафон стал одним из самых массовых в России. В забегах на дистанции 5 и 21,1 километра зарегистрировалось около 23 000 участников. Многие бегуны-любители вышли на полумарафонскую дистанцию вместе с профессиональными легкоатлетами, среди которых были двукратный чемпион России по марафону Степан Киселев, четырехкратный чемпион России по легкой атлетике Николай Чавкин, победитель Московского марафона и полумарафона Искандер Ядгаров, многократный победитель крупнейших российских забегов Андрей Лейман и многие другие.

Живописный маршрут полумарафона традиционно проходил по набережным Москвы. Участники массового забега пробежали по Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Котельнической и Краснохолмской набережным и увидели главные достопримечательности столицы: Кремль, собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя, здание президиума РАН и другие.

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