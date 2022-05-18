«20 идей Давыдова»: как повысить эффективность штрафов

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Как известно, любая валюта со временем обесценивается. По этой причине штрафы, как мотивация не нарушать закон, постепенно утрачивают свою силу, поскольку их значимость для населения уменьшается. Что делать? К дискуссии подключился автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов, опубликовавший 20 предложений по модернизации страны. Он убежден, что его идеи помогут нашей стране стать одной из самых благополучных в мире и значительно улучшат жизнь ее граждан.

Автор проекта привел пример.

«Штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч в 2002 году составлял 500 рублей. А величина прожиточного минимума в 1-м квартале того же года — 1719 рублей. В 2021 году прожиточный минимум составляет 11 653 рубля (то есть больше почти в семь раз), но при этом штраф за это правонарушение остается таким же, — пишет автор проекта на сайте 20idei.ru — Методика исчисления штрафов в рублях не защищает государственный бюджет от ежегодного обесценивания поступлений по данной статье. Более того, даже если сейчас в очередной раз применить поднятие штрафов в рублях, то со временем их актуальность утратится, и придется вновь вкладывать время и усилия, пересматривая этот вопрос на законодательном уровне».

В Казахстане с 90-х годов прошлого века введен так называемый месячный расчетный показатель, на основании которого исчисляются штрафы, налоги и другие платежи в бюджет. Этот показатель ежегодно устанавливается государством и привязан к актуальной стоимости национальной валюты. Пример Казахстана в этом вопросе является показательным для России исключительно по одной причине: темпы инфляции и девальвации валют в обеих странах близки друг к другу. Например, в 2014 году в Казахстане был введен штраф за незаконное использование мобильного телефона за рулем в размере 5 МРП, что на тот момент составляло 9260 тенге (примерно 1800 рублей). В 2021 году этот штраф составляет уже 14 585 тенге (примерно 2500 рублей), то есть увеличился исключительно благодаря использованию МРП на 57,5 процента за семь лет. При этом величина прожиточного минимума в Казахстане за этот же период увеличилась на 71,8 процента — с 19 966 тенге в 2014 году до 34 302 тенге в 2021 году (для сравнения в России за этот же период прожиточный минимум вырос на 51,6 процента). Уровень жизни в Казахстане не превышает уровня в России: в 2021 году минимальная заработная плата в Казахстане на 40 процентов меньше, чем в России, 42 500 тенге — примерно 7350 рублей. Но несмотря на это, последовательный рост штрафов в связи с девальвацией и инфляцией является там нормой жизни. Это выглядит вполне разумно и логично для казахстанцев, поскольку социальные выплаты со стороны государства и минимальная заработная плата также растут. Это защищает госбюджет от недополучения со стороны правонарушителей.

«Исторически накопленные статистические данные говорят о том, что ежегодно государство из-за девальвации и инфляции увеличивает свои расходы на социальные пособия и зарплаты бюджетникам и госслужащим, — пишет автор проекта на сайте 20idei.ru. — Но при росте доходов нарушители порядка не испытывают абсолютно никакой дополнительной финансовой нагрузки. Поэтому я предлагаю разработать специальный показатель, учитывающий инфляцию и девальвацию, и исчислять все штрафы не в рублях, как сейчас установлено КоАП, а в этом показателе. Как альтернативный вариант, предлагаем привязать размер штрафа к прожиточному минимуму».

Так, размер штрафов в России будет всегда соответствовать текущей экономической ситуации в стране, а значит их актуальность не сможет быть утрачена. При необходимости государство всегда сможет увеличить или уменьшить размер штрафов на основании анализа эффективности их воздействия, но устанавливать их не в рублях, а в показателях. При таком подходе у государства сохранятся все существующие механизмы дифференциации административной ответственности в зависимости от общественной вредности каждого конкретного правонарушения. Перевод всех существующих размеров штрафов в другую единицу измерения является не изменением меры ответственности, а лишь математической операцией. Возможное дальнейшее повышение рублевого эквивалента показателя в связи с инфляцией и девальвацией также по факту не увеличивает и не снижает меру ответственности за правонарушение, но, наоборот, приводит ее в соответствие с реальностью.

Таким образом государственный бюджет не лишится полагающихся ему поступлений от нарушителей правопорядка, а всегда актуальный размер штрафов станет одним из сдерживающих факторов от совершения правонарушений.

Автор проекта обратился со своими предложениями в государственные органы и получил от них официальный ответ. Вот что пишет, например, заместитель директора Департамента уголовного, административного и процессуального законодательства Минюста России В. В. Николаева:

«В соответствии с частью 1 статьи 3.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП) административный штраф является денежным взысканием, выражается в рублях и устанавливается в размере, не превышающем предусмотренные данной нормой величины, либо может выражаться в величине, кратной определенной КоАП сумме (цене, стоимости).

Предлагаемое заявителем исчисление административных штрафов <…> повлечет одновременное изменение санкций всех статей Особенной части КоАП в случае корректировки такого показателя. Предложение об использовании минимального размера оплаты труда для исчисления административных штрафов также не может быть поддержано, поскольку минимальный размер оплаты труда применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования. Применение минимального размера оплаты труда для других целей не допускается».

Также на обращение автора проекта откликнулся и статс-секретарь, заместитель Министра внутренних дел И. Н. Зубов. Он, в частности, пишет:

«Механическое увеличение размеров санкции (административного штрафа) не может само по себе служить эффективной мерой сдерживания роста неправомерного поведения при отсутствии комплексного подхода к решению соответствующих проблем. Принятию решения о повышении административных штрафов должен предшествовать всесторонний анализ правоприменительной деятельности на территории всей Российской Федерации, подтверждающий наличие соответствующих проблем правоприменения, статистических и иных данных, свидетельствующих о неэффективности действующей модели правового регулирования.

Одновременно отмечаем, что аналогичный с предлагаемым в обращении Давыдова Д. В. подход к определению размеров административных штрафов был использован при подготовке проекта федерального закона № 917598-6 «Кодекс Российской Федерации об административной ответственности», внесенного депутатом Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации А. А. Агеевым, который правительством Российской Федерации не был поддержан (официальный отзыв от 11 марта 2016 г. № 1577п-П4)».

Кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев пояснил:

— Оба ответа сводятся к тому, что «пусть будет так, как было». Но законы — это явление динамическое. Они должны меняться вместе с самой жизнью. Если деньги обесцениваются, а штрафы остаются прежними, то обесценивается и наказание. А значит нарушать законы становится все дешевле, следовательно, есть повод делать это чаще. Эту ситуацию, наверное, стоит изменить.

Доктор юридических наук, профессор Государственной академии специалистов инвестиционной сферы Андрей Широков уверен:

— Любые штрафы должны быть экономически обоснованы и решать две задачи: снижать число правонарушений и пополнять казну государства. Поэтому идея их привязки к уровню инфляции вполне понятна и может быть реализована.

Дмитрий Давыдов считает, что государственные органы вернутся к рассмотрению его предложений, касающихся изменения системы штрафов. Автор проекта надеется, что это предложение получит поддержку, как и другие его идеи.