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Сначала лечить, потом судить: украинские вояки с «Азовстали» массово сдаются

Никита Миронов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Сначала лечить, потом судить: украинские вояки с «Азовстали» массово сдаются
Врач осматривает в полевом госпитале сдавшегося в плен националиста / Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Битва за «Азовсталь» близка к завершению. Боевики и солдаты ВСУ второй день выходят с белыми флагами из подземных казематов.

Боевики батальона «Азов»* (запрещен на территории РФ) обещали удерживать оборону на «Азовстали» до последней капли крови. Но после нескольких недель блокады передумали и начали массово сдаваться. 17 мая около 300 украинских нацистов решили сложить оружие в обмен на гарантии сохранения им жизни. Факт сдачи в плен признала и украинская сторона. По данным замглавы минобороны Украины Анны Маляр, Россия взяла в плен 264 боевика. Среди них 53 тяжело ранены. Их отвезли в больницу Новоазовска в ДНР.

— Новоазовск — глубоко в тылу. Раненых туда отправили для того, чтобы их не попытались отбить, когда они поправятся, — заявил публицист Захар Прилепин.

Еще 211 бойцов отправлены в населенный пункт Оленевка. Здесь, как ожидается, с ними будут работать сотрудники российских спецслужб — боевики могут владеть весьма полезной оперативной информацией. Работают и донецкие следователи: они проводят первые допросы сдавшихся.

Силовики выясняют, есть ли среди них иностранные наемники или военные инструкторы, а также причастны ли пленные к совершению военных преступлений. О полной капитуляции всех засевших на «Азовстали» боевиков речи пока не идет.

— Предположительно в подземных помещениях может находиться до двух тысяч человек, — заявил командир батальона «Восток» вооруженных сил ДНР Александр Ходаковский.

— Наши военнослужащие «заглушают» крысиные ходы — точки выхода «азовцев» на поверхность. Это позволит локализовать силы противника в районе основных цехов и побудит их сдаться, — пояснил Александр Ходаковский.

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с массовой сдачей боевиков в плен на час задержал свое традиционное выступление по украинскому ТВ. А потом заявил, что... никакой сдачи в плен не было, а была «эвакуация» «благодаря действиям украинских военных — вооруженных сил Украины, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН. Надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят», — только и сказал он, добавив, что «герои нужны Украине живыми».

И спокойно перешел к другим темам.

— Украинские власти накачали «Азовсталь» таким символизмом, признав ее Брестской крепостью, что отыграть назад, сказав, что «герои» массово сдаются — это значит признать свое поражение, — пояснил политолог Дмитрий Журавлев. — И поэтому Зеленский просто врет, приплетая Красный Крест, ООН и даже почему-то украинскую армию, которая, судя по его словам, чуть ли не вызволила «героев» из подземного плена. Президент Украины умудрился «переобуться в воздухе», выдав явное поражение за победу.

Между тем сами боевики, засевшие на «Азовстали», в своих многочисленных видеообращениях ждали совсем другой «эвакуации». Они говорили, что их спасет польская армия, прорвавшись к территории завода. Пытались апеллировать то к Турции, то к папе римскому — лишь бы оттуда выйти. А Киев им еще и врал, говоря, что помощь уже в пути. У боевиков наступило сильное разочарование.

Как пояснил Журавлев, всех пленных будут держать в ДНР или России до конца спецоперации. При этом тех, кто имеет отношение к военным преступлениям, будут судить — об этом уже объявил президент России Владимир Путин.

— Ведь одна история, когда 18-летнего паренька призвали в тероборону, а потом загнали в подвал «Азовстали», а другая — когда в плен попал отъявленный нацист, который людей вешал. Такого, конечно, должна ждать только тюрьма, — считает эксперт.

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