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Почти 200 тысяч жителей посетили Музейно-выставочный комплекс во Дворце госуслуг на ВДНХ

Марьяна Шевцова
Общество
Почти 200 тысяч жителей посетили Музейно-выставочный комплекс во Дворце госуслуг на ВДНХ
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Почти 200 тысяч жителей столицы посетили Музейно-выставочный комплекс во Дворце госуслуг на ВДНХ, сообщили «Вечерней Москве» 18 мая в пресс-службе центров «Мои документы».

Больше 60 тысяч человек сделали именные сувенирные документы и фото. В Международный день музеев «Мои Документы» напомнили о возможностях Музейно-выставочного комплекса центров госуслуг.

Музейно-выставочный комплекс истории государственной службы был открыт в 2019 году во Дворце госуслуг на ВДНХ. Экспозиция знакомит посетителей с историей и развитием делопроизводства в России, становлением и развитием письменности, а также с эволюцией письменных принадлежностей.

На выставке у горожан есть возможность изготовить для себя именные сувенирные документы: старинную похвальную грамоту за честную царскую службу, аттестат об окончании Императорского лицея, именной билет на право езды на велосипеде, почетную грамоту, ремесленное свидетельство, похвальную грамоту министерства просвещения и многое другое.

Посетители музея смогут окунуться в историю через виртуальную реальность, сделать фото в историческом костюме госслужащего и поработать с пишущими машинками, счетами, попасть в прошлое и почувствовать себя в роли телеграфиста.

— Музейно-выставочный комплекс во Дворце госуслуг на ВДНХ был открыт почти три года назад. За это время его посетили около 200 тысяч человек. Здесь представлены голографическая инсталляция и VR-игры, макеты исторических интерьеров. Кроме этого, можно увидеть настоящие печатные машинки, арифмометры, счеты и телеграф, а также копии старинных документов. Многим будет интересно попробовать себя в роли счетовода, телеграфиста и секретаря-референта, попасть в прошлое и будущее, — рассказала Кристина Сиротинина, заместитель директора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг.

Также во Дворце госуслуг на ВДНХ проходит проект «Учебный день в музее», который дает уникальную возможность учителям образовательных организаций проводить занятия в музейно-выставочном пространстве. На площадке проходят уроки для учеников по обществознанию, истории, математике, китайскому языку и другим предметам. Экспозиция музея пользуется популярностью и вошла в топ-5 по посещаемости среди столичных школ за первую половину учебного года в рамках проекта. Вход в музей свободный. Выставка доступна на русском, английском и китайском языках.

Офисы «Мои Документы» открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.

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