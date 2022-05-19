Акция «Ночь в музее»: получи яркие впечатления

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Москва готовится к одному из главных событий года — акции «Ночь в музее». Специально для этой яркой ночи Tele2 разработала культурную программу: абоненты оператора смогут попасть в музеи по приоритетному входу и посетить экскурсии от известных актеров, искусствоведов, журналистов и спортсменов.

В этом году программа «Ночь в музее» по другим правилам с Tele2 проходит на шести главных столичных площадках: в Государственном историческом музее, Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Новой Третьякове, Музее русского импрессионизма, Московском музее космонавтики и Дарвиновском музее. Попасть в любой из них можно без очереди — для своих абонентов оператор организовал приоритетный вход.

Фото: Вечерняя Москва

В эту ночь актеры театра и кино перевоплотятся в экскурсоводов. Евгений Дятлов, например, проведет экскурсию по выставке «Россия. Дорогами цивилизаций» в Государственном историческом музее. О монументальных работах Генриха Семирадского расскажет Дмитрий Дюжев в Новой Третьяковке, а Константин Крюков поможет разобраться в авангардной живописи в Музее русского импрессионизма.

Эксклюзивные экскурсии для клиентов оператора также пройдут в недавно отреставрированном Театре на Бронной и в гостинице «Балчуг» — символе столицы. Самую необычную экскурсию проведут легендарный вратарь Ринат Дасаев и звезда клуба «Спартак-Москва» Никита Баженов. Спортсмены расскажут про стадион «Открытие Банк Арена».

Ольга Свечникова, директор по маркетингу оператора, рассказывает:

— Проект «Ночь в музее» по другим правилам — это яркий пример клиентоцентричности наших подходов. С нами абоненты получают приоритетный вход в музеи и увлекательные рассказы от звездных спикеров. В программе — экскурсии на любой вкус. Мы предлагаем клиентам не просто увлекательную программу, но и комфорт — перемещение между музеями на удобных автобусах, бесплатные аудиогиды и кофе. Мы обещаем сделать этот вечер по-настоящему особенным для наших клиентов.

Помимо приоритетного входа в музеи, компания подготовила для своих абонентов бесплатные аудиогиды в Историческом музее, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Новой Третьяковке, Музее русского импрессионизма и Дарвиновском музее. Доступ к аудиогидам можно получить по специальному QR-коду, а наушники — рядом с брендированной стелой оператора. Чтобы оставаться бодрым на протяжении культурной ночи, компания также открыла точки с бесплатным кофе у Исторического музея, Музея русского импрессионизма, Музея космонавтики и Дарвиновского музея. Похоже, «Ночь в музее» пройдет незабываемо!