Школьники все больше интересуются астрономией

Ученики астрономического кружка Московского планетария смотрят в телескоп Максутова / Фото: LANETARIUM-MOSCOW.RU

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

Образование школьников, проведение фестивалей и переход зоопарка на летний режим работы — темы, которые остаются актуальными для москвичей и сейчас.

Знатоки звезд

«Закончилась астрономическая олимпиада московских школьников. Победителем признана школа № 425 Сталинского района (учитель астрономии т. Полуботко). Сегодня вечером в планетарии на заключительном вечере вручаются премии. Школа № 425 получает менисковый телескоп системы известного конструктора-астронома Д. Максутова. Двадцать учащихся получат книги по астрономии с автографами ученых».

4 мая 1948 года

Сегодня московские ребята завоевывают медали на Всероссийской олимпиаде школьников, в том числе по астрономии.

По итогам финальных испытаний сборная столицы в неофициальном командном зачете заняла первое место. Всего московские школьники завоевали 40 наград. Абсолютными чемпионами стали Дмитрий Тимофеев из школы № 1798, Кирилл Рощин из школы Центра педагогического мастерства и Илья Просяной из школы «Летово».

12 мая 2022 года

Праздничное настроение

«На Пушкинской площади раскинулся красивый игрушечный город. Широкие резные ворота, ведущие в этот город, украшены двумя золочеными оленями. Витые арки так легки и воздушны, что кажутся кружевными. Гремит музыка, шумит карнавальное веселье праздничного базара. Дети и подростки с восхищением любуются сказочным, прозрачным городом. Взрослые, приходя на площадь, тоже с любопытством оглядывают его».

1 мая 1948 года

В наши дни праздничные ярмарки проходят на площадках «Московских сезонов». В этом году после двухлетнего перерыва из-за пандемии в город вновь вернулись фестивали.

— «Пасхальный дар» и «Московская весна» подарили радость праздника москвичам и гостям нашего прекрасного города, — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

16 мая 2022 года

Слоны, львы и тигры

«Сегодня открылся летний сезон в зоопарке. Кроме львов, тигров, снежного барса и гиен демонстрировались только что привезенные в зоопарк медведи необычной палевой окраски. Слона Шанго всего лишь второй раз за весну выпустили на слоновью горку. Огромный слон с довольным видом бегал по горке».

13 мая 1945 года

Уже по традиции в этом году Московский зоопарк перешел на летний режим работы в начале мая. Теперь зоопарк принимает гостей с 9:00 до 21:00.

— На улице уже стабильный температурный плюс — и у нас оживились многие обитатели, — сказали в пресс-службе зоопарка.

Все больше времени проводят в уличных вольерах бурая медведица Роза и гималайский медведь Аладдин. Стали чаще выходить львы и тигры.

30 апреля 2022 года