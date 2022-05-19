Командир нацбата понесет заслуженное наказание

Сотрудники ФСБ России выводят заместителя командира нацбатальона «Айдар» Дениса Мурыгу из Ленинского районного суда Ростова-на-Дону. Арестованный националист уже признался в совершенном преступлении / Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Больше половины националистов с «Азовстали» сложили оружие. А командиров нацбатов объявили в розыск. Одного из них уже арестовали. Он начал давать показания.

За прошедшие сутки на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе сдался в плен еще 771 украинский военный, заявили в Министерстве обороны России. Среди них — заместитель командира националистического батальона «Азов» (признан запрещенным и экстремистским в России) Святослав Паламар (Калина). Всего с 16 мая оружие сложили 1730 человек.

— Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях Донецкой Народной Республики в Новоазовске и Донецке, — сказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

В России арестовали замкомандира одного из подразделений украинского нацбатальона «Айдар» (признан запрещенным и экстремистским в России) Дениса Мурыгу. Он пытался въехать в страну под видом беженца. Денис Мурыга признался, что участвовал в подрыве моста в ЛНР. Соответствующий приказ айдаровцам отдал командир роты огневой поддержки Игорь Радченко. Денис Мурыга будет находиться под стражей до 16 июля.

А командиры нацбатальона «Азов» Сергей Величко и Константин Немичев пока остаются на свободе. МВД России объявило их в розыск.

Кроме того, украинские силовики обстреляли поселок Теткино в Курской области.

— Очередная атака врага на Теткино, которая произошла на рассвете, к сожалению, закончилась трагедией. На данный момент известно как минимум об одном погибшем среди гражданского населения. Это водитель фуры, который привез сырье на спиртзавод. Противник нанес несколько ударов по этому объекту, — рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

Он добавил, что у пострадавшего осколочные ранения, его состояние удовлетворительное.

— Врачи считают, что на восстановление понадобится около недели. Сам раненый назвал этот день вторым днем рождения, — уточнил Роман Старовойт.

В результате обстрела поселка Теткино повреждены жилые дома, здания спиртзавода и сахарного завода. На территорию первого предприятия попало не менее семи украинских снарядов.

Российские военные уничтожили дивизион украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Николаева. За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС РФ поражены семь пунктов управления националистов. Также уничтожены 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в ДНР.

— Российскими средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотников, в том числе один БпЛА «БайрактарТБ2», — уточнил Конашенков. — Перехвачены 12 украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

Российские военные обнаружили на мариупольской базе «Азова» предметы сатанинского и языческого культов: капище, деревянные идолы, грамота «Яриле», изображения сатаны, перевернутые пентаграммы.

А в освобожденной от националистов Херсонской области российские военные врачи помогли четырехлетнему мальчику и его маме выехать в Крым. Там ребенку сделают срочную операцию. У мальчика диагностировали тяжелое заболевание, для лечения которого жизненно необходимо хирургическое вмешательство.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Пушилин, глава Донецкой народной республики:

— Многие, кто находится у нас, кто сложил оружие, сами порой удивлены: они шли будто на расстрел. Им говорили, что там вас точно растерзают, убьют и прочее. А им оказывают медпомощь. Некоторые начинают говорить: послушайте, так нас умышленно, получается, держали. Я думаю, будет правильно требовать, чтобы к пленным, которые содержатся на Украине, было точно такое же внимание. Мы неоднократно об этом говорили.