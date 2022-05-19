Экскурсию устроят старинные открытки

По версии И. Забелина, наш город был окружен мхами. Отсюда и название — Моховая / Фото: Открытка «Москва в прошлом»

Рассказ о Москве прошлых столетий — сложнейшая вещь. Историки, описывающие расположение домов на улицах, не всегда могут передать дух времени и характеры москвичей, а пейзажи художников Поленова, Сурикова и Саврасова — атмосферны, но скорее лиричны, чем документальны.

Компромисс между исторической точностью и атмосферой времени нашел архитектор Сергей Ткаченко. Его объемное во всех смыслах издание «Открытые письма Москвы 1895–1917» рассказывает о Москве языком... почтовых открыток.

Первые открытки с видами Москвы были отпечатаны в 1895 году. Как правило, на них изображались наиболее привлекательные с точки зрения путешественника места города. Поэтому самые популярные изображения первых карточек — это Кремль, собор Василия Блаженного и Петровский дворец. Кстати, эти места до сих пор остаются самыми любимыми у туристов. Хорошая пиар-кампания, как известно, требует времени.

Часть открыток из коллекции Ткаченко посвящены старой Москве. Например, на одной из них можно рассмотреть деревянные мостовые Кремля. Ремонтировались и строились мостовые за счет «мостовых денег» — налога на благоустройство улиц. Именно с этих сборов в XVII веке площади начали мостить камнем.

Кстати, о москвичах. Нет, не только нынешние горожане частенько чураются нововведений и перемен, они всегда были такими и любые новшества воспринимали далеко не «на ура». В книге можно увидеть фотокарточку с видом Императорского университета (ныне факультета журналистики МГУ) еще без надстроенного в 1900 году купола. А внизу подпись: «Университет до его искажения».

Открытки, сначала рисованные, а потом фотографические — бесстрастные свидетели эпохи. Они с детским простодушием показывают то, что хотели бы скрыть, приукрасить или переписать чиновники прошлых эпох. Поэтому «Открытые письма» можно считать одной из важнейших документальных работ о Москве среди выпущенных за последнее время.