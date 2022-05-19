Первая большая биография забытого гения отечественного футбола

Главный тренер сборной СССР по футболу Гавриил Качалин в перерыве между тренировками / Фото: Вячеслав Ун-да-син / ТАСС

Увидела свет биографическая книга Михаила Щеглова «Тренер чемпионов Гавриил Качалин» в серии проекта «Люди и судьбы».

Это первая масштабная и подробная биография одного из выдающихся мастеров отечественного футбола.

Легендарный спартаковец Николай Старостин отмечал особые заслуги Гавриила Качалина как тренера, ведь он оказался единственным пока из специалистов в истории российского футбола, который смог привести сборную к успеху в олимпийском турнире 1956 года и выиграть Кубок Европы четыре года спустя. А еще было и тбилисское «Динамо», которое Качалин впервые сделал чемпионом Советского Союза в 1964 году. Эта команда многократно претендовала на золотые медали, но всякий раз по различным причинам оступалась.

Привести грузинских футболистов к победному финишу удалось именно Гавриилу Качалину. Книга даст возможность проследить эти перипетии во всех деталях. Автор подробно остановился на событиях «дела Стрельцова», приведших к тому, что на чемпионат мира 1958 года сборная СССР по футболу отправилась без лучших игроков. Как можно было в этой ситуации подвергать ее поруганию.

«На страницах книги Гавриил Качалин предстает как широко мыслящая личность, интеллектуально развитый человек, все помыслы которого связаны с прогрессом отечественного футбола. Одним словом, Гавриил Качалин был гармоничной личностью, заслуживающей признания и благодарности многочисленной армии любителей футбола», — так пишет, обращаясь к читателям, член Попечительского совета спортивного общества «Динамо» Сергей Степашин.

Как ни странно, но о Качалине было написано очень мало. При жизни он чурался саморекламы, предпочитал держаться в тени и не лез на глаза журналистам. А в редкие моменты интервью или комментариев, как вспоминают о нем современники и коллеги, Гавриил Качалин не любил щеголять научной терминологией, как делали многие тренеры, изъяснялся всегда просто и понятно.

Гавриил Качалин — это образ тренера-интеллектуала и интеллигента одновременно. Идеальный типаж футбольного наставника, сформированный ушедшей эпохой. Сегодня в мире играют в другой футбол, и нынешние тренеры не похожи на Гавриила Качалина, но его жизненный путь — это ответ на вопрос, как сборную не самой футбольной страны вывести в чемпионы европейского и олимпийского первенств. Книга — не только сухое перечисление фактов из жизни спортивного деятеля: играл, тренировал, завоевал, вышел в отставку, возглавил. Это еще и срез эпохи советского футбола со всеми его противоречиями и драматизмом принятия решений.

Тренерский путь Качалина был очень непростым, окруженным легендами, подчас драматичными событиями и ситуациями, не всегда связанными лично с ним. Это и опоздание к поезду, увозившему сборную на решающий отборочный матч чемпионата мира, Валентина Иванова и Эдуарда Стрельцова, и скорый суд над последним в канун чемпионата мира 1958 года, и необъективная оценка игры Льва Яшина на мировом первенстве 1962 года. Эти и другие события прошлись по тренерской судьбе Качалина катком, однако он смог выстоять и продолжить свою созидательную деятельность на пользу отечественному футболу.

Кстати, возможно, внимательный читатель найдет в жизненном пути тренера один из источников неудач современного российского футбола. Прочие же с интересом узнают, как принимались некоторые знаковые решения. «На чемпионате мира в Швеции в 1958 году футбольный мир был повергнут в изумление системой сборной Бразилии. Система 4+2+4 была признана самой прогрессивной. Гавриил Дмитриевич был в таком восторге, что по возвращении не переставал восхищаться ею. Чиновники поняли его буквально. Появилась директива, чтобы все клубные команды играли в четыре нападающих, раз «тренер сборной так сказал». Для сборной решение играть по новой схеме, может, и было хорошо, потому что в их распоряжении были лучшие игроки СССР.

А клуб строит схему игры исходя из своих возможностей, из наличия игроков, — так описывает автор книги Михаил Щеглов реалии советской футбольной системы. И добавляет:

— Человек скромный и деликатный, Гавриил Качалин умел строить взаимоотношения как с ведущими мастерами, так и с юными футболистами. Его выдержка, такт, стремление создавать в командах семейную атмосферу, основанную на доверии, были по достоинству оценены футболистами нескольких поколений.

При этом, в чем была особенность взглядов этого наставника, для Качалина личностные качества игрока были не менее важны, чем его футбольные достоинства». Легендарным Качалина делало уже то, что он принципиально обращался к футболистам на «вы». В футболе это большая редкость.

Книга снабжена богатым и интересным иллюстративным материалом. На фото знаменитые футболисты — Яшин, Нетто, Понедельник, молодой Бесков. Любопытны и дружеские шаржи на игроков сборной СССР и тбилисского «Динамо».