Хоккей для нас должен стать новой национальной идеей

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У меня в руках книга «Зал славы отечественного хоккея: 1946–2021 годы». Там, конечно, не только советские, но и российские кумиры — Овечкин, Малкин, Могильный, Буре. Старые и относительно свежие фото, биографии, воспоминания. По сути, это иконостас.

Мы играли в хоккей всю зиму и все детство. Зима в Сибири долгая — пять месяцев, и все эти 150 дней мы гоняли во дворе шайбу. Коньков нет, поля нет, вместо ворот — два кирпича на утоптанном до состояния бетона снегу. Бегали по нему кто в сапогах, кто в валенках. Иногда шайбу заменял мячик: хоккей из канадского автоматически превращался в русский. Конечно, у нас, советских пацанов, были кумиры: первая пятерка советской сборной. Крутов, Ларионов, Фетисов, Касатонов, Макаров — ну вы все их помните. Вообще, мне кажется, хоккей — это наша национальная идея: ну как футбол в Бразилии. Хоккей — он наш: лед, холод, скрип коньков и песня «Трус не играет в хоккей». Потому что это игра для реально смелых.

Шайба, пущенная со скоростью 150 км/час, может и убить. И были жертвы… А наши хоккеисты? К ним ведь отношение — как к солдатам: все ждут только победы. Любое место, даже второе, расценивается как поражение.

А еще хоккей — это мощнейший социальный лифт. Я долго жил в доме, который выходил окнами на типовую кирпичную девятиэтажку. В этом доме родился и вырос простой московский парень, житель Ленинградского, а потом Головинского района — Саня Овечкин. Да, тот самый, будущий обладатель Кубка Стэнли, капитан «Вашингтон Кэпиталз», чемпион мира и окрестностей. Он учился в той же школе, куда потом пошли мои дети.

А каждое 1 сентября, кстати, приходил на праздничную линейку. Стоял, улыбался. На месте переднего зуба — дыра, на счету — миллионы долларов. Впрочем, Овечкин на слуху и на виду. А знают ли молодые люди Зинэтулу Билялетдинова? А он, между прочим, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Канады. И очень здорово, что книга о нем напоминает.

Здесь вообще тьма полузабытых имен, составлявших когда-то славу отечественного хоккея. Николай Дроздецкий, Александр Мальцев, Вячеслав Старшинов... Эти имена нынешним пацанам нужно знать хотя бы для того, чтобы понять — величие возможно. Хоккеисты ведь были реально великими. Старшинов, например, двукратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира.

Среди нынешних хоккейных звезд, к сожалению, таких уже нет. Есть богатые, есть знаменитые, даже культовые, но я не знаю великих. Наверное, потому, что наш хоккей из национального проекта, предмета гордости стал одним из спортивных шоу, где главное — не отстоять спортивную честь страны, а срубить бабок. Не знаю, может, так и должно быть, но вот ярких побед все меньше. Финал чемпионата мира 2008 года «Россия — Канада» мы вспоминаем, как Куликово поле, Бородино и Курскую дугу. Где теперь такие финалы? Почему их нет?

Наверное, такие издания нужно раздавать всем юным хоккеистам, да и вообще спортсменам. Чтобы они мечтали попасть не только в список «Форбс», но и на страницы книги. А потом открывали эти книги сидящим на коленях внукам и показывали — «Видишь, вот я». А еще, как мне кажется, хоккей должен вновь становиться массовым. Сейчас это спорт для мальчиков богатых родителей, потому что экипировка стоит огромных денег, аренда ледовой площадки — еще больше. А должно быть бесплатно, как у советского пацана Саши Овечкина. Чтобы появились новые герои.