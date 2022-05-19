Антология советского модернизма

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Гуляя по Москве, можно лишь удивляться разнообразию ее архитектуры.

Старинные особнячки и сталинки, блистающий огнями «город в городе» — «Сити», скромные панельки образца 1960-х, вызывающие, современные дома-вызовы... Модернизм — одна из самых интересных страниц в биографии столичной архитектуры.

Смена эпох в ней в советский период случилась дважды. Первый раз ее «затрясло» в начале 1930-х годов, когда волна авангардных исканий устремилась в русло «традиционалистского формообразования». А потом, в середине 1950-х, ее «тряхануло» второй раз — когда начались нападки на «мешающее» нам историческое прошлое и его идеализацию и идеализаторов.

Архитектура была «выдавлена» со своего места среди великих искусств, хотя, с другой стороны, именно в этот момент она лишилась и сурового идеологического контроля. Тогда перед зодчими встала задача создания нового языка соцархитектуры...

Историю нашего вчера подробно расскажет книга «Пионеры советского модернизма» — уникальное издание для широкого круга читателей.