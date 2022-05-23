Возвращаем русские традиции: в рамках «Ночи в музее» состоялось более 200 мероприятий

Артистки семейного ансамбля народной песни «Раздолье» Алиса (слева) и Екатерина Нестеровы приняли участие в музыкально-игровой программе «Московские вечерки» в рамках акции «Ночь в музее». Девочки исполнили частушки в художественной галерее Ильи Глазунова / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

22 мая завершилась всероссийская акция «Ночь в музее». На одной из площадок корреспондент «Вечерней Москвы» познакомился с традициями русской культуры через игры и хороводные песни.

На внутреннем дворе картинной галереи советского художника Ильи Глазунова москвичей встречает семейный ансамбль народной песни «Раздолье». Взрослые и дети начинают танцевать, а затем подпевать наряженным в русские национальные костюмы солистам коллектива. Так начинается программа «Московские вечерки», которая плавно перетекает в игры и гулянья.

Артисты и участники праздника распределяются по парам и берут друг друга за руки, образуя арку — как в игре «Ручеек». Заиграла музыка: «Золотые ворота пропускают не всегда...» Участники по цепочке проходят через ворота.

«А на третий раз не пропустим вас!» — вдруг заканчивается песня. «Ворота» опускаются и ловят участника в команду.

Артистка Елена Морозова, участвующая в игре, — одна из солисток ансамбля. В нем она поет уже около 15 лет.

— Многие национальные традиции забыты. Здорово, что в столице проводятся такие акции, как «Ночь в музее». На них у всех есть возможность познакомиться с особенностями русской культуры, — говорит Елена Морозова. — О них мы рассказываем через народные песни, частушки, игры. А еще в ансамбле много тех, кто связан семейными узами. Есть солистка, у которой семеро детей. Четверо из них уже выступают на мероприятиях.

Артистке «Раздолья» Екатерине Нестеровой десять лет. В ансамбле девочка поет вместе с семилетней сестрой Алисой.

— Я занимаюсь почти пять лет, — делится Екатерина Нестерова. — За это время выучила много народных игр. Моя любимая — «Золотые ворота».

Большая часть мероприятий акции прошла в субботу с 19:00 и до полуночи. Жители столицы бесплатно посмотрели тематические экспозиции не только государственных музеев и галерей, но и библиотек, театров и домов культуры. Многие из них сопровождались лекциями и кинопоказами.

Например, в Государственном Дарвиновском музее прошла дискуссия «Женщины в науке. Перезагрузка», а в Музее транспорта Москвы показали комедию режиссера Генриха Оганесяна «Три плюс два».

До пандемии в Москве проводилось более 175 тысяч культурных мероприятий. Сейчас власти стараются вернуться к прежнему ритму работы в некогда привычном офлайн-формате. Разумеется, не без поддержки руководителей 440 частных и государственных музеев, а также представителей других культурных центров — опытных педагогов и психологов, заинтересованных в воспитании детей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Департамента культуры Москвы, в 2021 году музеи и выставочные залы столицы посетили 7,2 миллиона человек. В Мемориальный музей космонавтики пришли 252,8 тысячи, а в Дарвиновский музей — 382,5 тысячи гостей. Музей обороны Москвы принял 41,7 тысячи граждан, а Музей Москвы — 314,4 тысячи посетителей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марианна Гнездилова, председатель комитета по культуре Московской торгово-промышленной палаты:

— Подобные акции имеют отклик в душах детей и молодежи: они подстегивают их интерес к мероприятиям в сфере культуры, к истории столицы, страны и мира в целом. Это очень важно для формирования личных качеств представителей будущих поколений и приобщения к ценностям своего народа. Ведь только в культурном обществе возможно развитие благоприятных социальных отношений и стабильность во всех остальных сферах.