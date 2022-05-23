В Библиотеке иностранной литературы стартовал фестиваль «Дни славянских культур»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

23 мая в Библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино стартовал фестиваль «Дни славянских культур». На нем гости могут поучаствовать в творческих мастер-классах и увидеть национальные белорусские костюмы.

Белорусская художница и член Народной академии пейзажной живописи Людмила Курилович приехала на фестиваль, чтобы представить выставку своих картин. Она подводит посетителей к одной из работ под названием «Мудрость», на которой изображен возрастной мужчина, взгляд которого устремлен на зрителя.

— Я всегда стараюсь передать состояние души человека, любую искринку в его глазах, с помощью красок. Эту картину я написала по фотографии человека, которому было 93 года, — рассказывает Курилович, подзывая зрителей ближе к себе. — Познакомившись с ним лично, я решила, что он для меня олицетворяет мудрость. Поэтому старалась детализировать портрет, уделив большое внимание его взгляду.

По словам художницы, в творческом деле ей очень помогает желание передать свое эмоциональное состояние. В экспозиции Людмилы Курилович 20 картин, среди них пейзажи, портреты и натюрморты.

— Впервые взяла в руки кисть, когда мне было 50 лет, хотя по образованию я учитель математики и физики. Человек может заняться творчеством в любом возрасте, если ему есть о чем поведать зрителю и он созрел для этого, — сообщает Людмила Курилович.

Она добавляет, что мероприятия, которые проводит Библиотека иностранной литературы, — прекрасная возможность объединить людей разных народов.

Центральное место Дней славянских культур по праву занимает традиционный фестиваль «СЛАВный день». Он пройдет в субботу, 28 мая. Специальными гостями в этом году стали участники из Республики Беларусь. Весь день гостей будут ждать языковые мастер-классы, публичные чтения, круглые столы, открытые уроки и разговорные клубы на славянских языках.

— Наш фестиваль «Дни славянских культур» открылся вместе с двумя книжными и одной художественной выставками, — рассказывает ведущий специалист Центра славянских культур Иван Ридэль. — Книжные посвящены современным произведениям Белоруссии и славянскому литературному юбилею, в рамках которых мы знакомим посетителей с писателями-юбилярами. Также пройдут научные конференции.

Одним из самых красочных мероприятий по праву можно считать показ национального белорусского костюма. Перед гостями выступит председатель Региональной национально-культурной автономии «Белорусы Москвы» Алла Тужилкина.

Зал Центра славянских культур превратится в импровизированный подиум, на котором современные белорусские дизайнеры представят свое осмысление народного костюма. Замысловатые головные уборы Городокского и самобытные наряды Малоритского районов, а также сценические костюмы представят гостям модельеры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Артемюк, заместитель руководителя Центра славянских культур Библиотеки иностранной литературы:

— Наш фестиваль — это одно из ключевых событий Центра славянских культур. В этом году все мероприятия мы делаем при поддержке посольства Беларуси в России. Фестиваль позволяет нашим читателям поближе познакомиться с культурой 13 балканских стран. Также мы впервые проводим «Школу молодого переводчика Россия — Беларусь — 2022». Она поможет начинающим специалистам улучшить свои навыки. Наша главная миссия — показать, что культура объединяет.