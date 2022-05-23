Защитники Донбасса отрезали пути поставки оружия врагу

Российский сапер проводит разминирование на территории завода «Азовсталь». С комбината уже вывезли всех сдавшихся в плен украинских националистов. Они находятся на территории ДНР / Фото: Александр Гармаев / ТАСС

Российские военные и бойцы Народной милиции ДНР и ЛНР продолжают отвоевывать территории у украинских националистов и восстанавливают освобожденные города и села.

По данным официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, российские войска уничтожили подготовленную к отправке в Донбасс технику вооруженных сил Украины, которая базировалась под Житомиром. Кроме того, в результате авиаудара уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» в районе населенного пункта Бахмут в ДНР.

— За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены четыре пункта управления, узел связи оперативно-тактической группы «Север», а также шесть складов боеприпасов, — заявил Игорь Конашенков.

Российскими средствами ПВО за сутки сбиты три самолета Су-25 воздушных сил Украины. Перехвачены две украинские баллистические ракеты «Точка-У», восемь реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч», уничтожены 13 вражеских беспилотников.

— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 39 районов сосредоточения военной техники, а также уничтожен склад боеприпасов в районе Красный Лиман ЛНР, — уточнил Игорь Конашенков.

Кроме того, силы ПВО России не допустили ночью провокацию со стороны Украины в Рыльском районе Курской области.

— Все воздушные цели были отработаны и уничтожены, — сообщил глава района Андрей Лисман.

Тем временем российские военные начали разминирование комбината «Азовсталь», откуда вышли все украинские националисты — 2439 человек. Все пленные содержатся на территории ДНР. Впоследствии их будет судить трибунал. Данные о пленных украинских военных обнародуют позднее.

В настоящее время Вооруженные силы России и подразделения ДНР блокировали и взяли под оперативный контроль основные пути поставок боекомплектов, техники и горюче-смазочных материалов для украинских военных в Донбассе.

Следственный комитет России начал расследование покушения на мэра Энергодара Запорожской области Андрея Шевчика. По сообщениям местных правоохранительных органов, в адрес мэра неоднократно поступали угрозы от украинских националистов. По данным СК РФ, Андрей Шевчик сейчас находится в реанимации в больнице Мелитополя, его жизни ничего не угрожает. Мэр получил легкое ранение. Ситуация в Энергодаре остается спокойной. Провокаций нет.

А в Харьковской области росгвардейцы разминировали мост и захватили два БТР.

— Все опасные находки были на боевом взводе, взрыватели замаскированы. Мины извлечены и переданы на уничтожение, — рассказали в пресс-службе Росгвардии. — Также в одном из населенных пунктов Харьковской области при досмотре школы росгвардейцы обнаружили схрон ВСУ, в котором находилось стрелковое вооружение и боеприпасы, форменное обмундирование, средства личной бронезащиты. Находки вынесены из школы и уничтожены.

А тем временем школы и детские сады Крыма уже приняли более 1,5 тысячи детей, эвакуированных из мест боевых действий. Еще 13 человек поступили в вузы.

— Созданы группы психологической поддержки, психологи работают и с сопровождающими, и родителями детей, — сказала министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Пушилин, глава Донецкой народной республики:

— Мариуполь выдохнул в полной мере, и сейчас все силы брошены на то, чтобы заниматься подготовкой к грандиознейшей стройке, которая будет происходить не только по городу Мариуполю, а в целом по территории Донецкой Народной Республики. Сейчас профильные министерства и ведомства работают, готовят соответствующие проекты, где-то готовят сметы, где-то ведут проектные работы. Уже прибывает техника.