Залповый пуск крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря по объектам военной инфраструктуры ВСУ / Фото: Министерство обороны РФ / ТАСС

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной российской армии чтятся свято.

В Министерстве обороны России рассказали о новых примерах героизма и военного профессионализма, проявленных нашими бойцами и командирами в ходе спецоперации по денацификации Украины.

Очистили небо

Капитан Алексей Александров командует зенитно-ракетной батареей. В течение недели его взвод прикрывал от нападения с воздуха объекты и подразделения наших войск. При этом Алексей лично участвовал в отражении вражеских атак.

Проявив высокий профессионализм, зенитчики смогли сорвать все нападения украинских неонацистов, сбили семь ударных беспилотников и несколько самолетов — три штурмовика и четыре фронтовых бомбардировщика.

Спас товарищей

Рядовой Игорь Краснюк служит в мотострелковых войсках. В составе батальонно-тактической группы он участвовал в бою за один из населенных пунктов, где украинские националисты оказывали ожесточенное сопротивление. Боевая машина пехоты, в которой находился Игорь, была подбита выстрелом из гранатомета и остановилась. Находиться в ней под обстрелом было смертельно опасно.

Игорь выбрался из БМП и, под непрекращающимся огнем врага, смог вытащить из нее двух товарищей, получивших при попадании гранаты тяжелые ранения. Оттащив раненых в непростреливаемую зону, Краснюк оказал им первую помощь и вызвал подкрепление. Неонацисты несколько раз пытались захватить мотострелков в плен, но Игорь отбил атаки и оставался с ранеными до подхода подкреплений.

Защитил город

Старшина-десантник Андрей Бутолин вместе с группой подчиненных бойцов находился вблизи населенного пункта, недавно освобожденного от неонацистов. Десантники обнаружили диверсионный отряд противника, который нельзя было допустить в город. Грамотно использовав особенности местности, бойцы под командованием Бутолина провели неожиданную и стремительную атаку, уничтожив боевую машину неонацистов. Еще двое боевиков сдались в плен.

На допросе они выдали расположение артиллерийской батареи националистов, по которой затем был нанесен удар. Благодаря действиям группы Бутолина была предотвращена атака врага на наши тыловые службы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Мизинцев, начальник Национального центра управления обороной России:

— Объективные материалы в западной медиасфере носят единичный характер, на какие-либо обвинения в адрес официального Киева, в том числе в СМИ, наложен строгий запрет. Соединенные Штаты Америки и Европейский союз продолжают цинично закрывать глаза на многочисленные военные преступления украинских властей.