Сдавшихся националистов и военнослужащих с «Азовстали» будут судить в ДНР

Вчера глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что сейчас ведется разработка устава военного трибунала.
По словам Пушилина, трибунал будет международным. Все пленные сейчас находятся на территории ДНР.
Всего их — 2439. Среди них есть как украинские военные, так и нацисты «Азова» (запрещен на территории РФ). В том числе с территории комбината вышел командир «Азова» Денис Прокопенко по кличке Редис.
— Многих украинских пленных ждут большие проблемы, — поделился почетный адвокат России Леонид Ольшанский. — Сейчас донецкие, луганские и российские силовики выясняют биографию каждого из них и ищут военных преступников. А судить будут либо в зависимости от территории, на которой совершено преступление, либо от того, чьи граждане пострадали. Простой пример: если выяснится, что какие-нибудь националисты или военнослужащие ВСУ насиловали и грабили на территории ДНР или ЛНР, то их будут судить по законам этих образований. Второй вариант: преступление совершено, скажем, в Харьковской области, то есть на Украине, но в отношении российских военнослужащих — тогда обвиняемых будут судить по российским законам.
Адвокат пояснил: в российском Уголовном кодексе есть часть 1 статьи 356 УК, карающая за жестокое обращение с пленными и мирным населением во время военных действий. Срок — до 20 лет лишения свободы!
— Если же нацистов будут судить по законам ДНР и ЛНР, то им светит даже расстрел — смертная казнь в республиках предусмотрена, — пояснил Ольшанский.
Впрочем, собрать доказательства о причастности нацистов к зверствам будет не так-то просто. Перед выходом с «Азовстали» многие из них уничтожили свои смартфоны и ноутбуки, в памяти которых было материалов на новый Нюрнбергский процесс.
Вчера пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи об обмене «азовцев» на украинского политика Виктора Медведчука.
— Он не имеет отношения к России, так как не является ее гражданином или военным. А в случае лиц, которые сдались в плен на «Азовстали», речь идет о военных и членах националистических формирований, — подчеркнул Песков. — Вряд ли здесь можно говорить об обмене, так как это совершенно разные категории лиц.
Между тем замглавы МИД России Андрей Руденко допустил, что с Украиной обсуждается обмен пленных с «Азовстали».
— Это не в моей компетенции, но, наверное, это обсуждается где-то, — заявил Руденко. — Я любую возможность допускаю, которая не противоречит здравому смыслу.
Участник донбасских событий политик Захар Прилепин предполагает:
— Обмен состоится по принципу — мы отдадим, кого захотим, и они отдадут, кого захотят.
При этом, как пояснил Прилепин, многие пленные украинцы не замешаны в военных преступлениях и... просят их не менять.
— Ведь практически все они сдались осознанно, все взвесив. Если они вновь попадут на Украину, то их опять отправят воевать, а они, мягко говоря, этого не хотят! — пояснил Прилепин.
Он также обратил внимание, что как-то разом затихли разговоры об иностранных инструкторах, находившихся на «Азовстали»:
— Возможно, это следствие договоренностей РФ с другими игроками. Будет какая-то сложная расторговка этих людей. Их куда-то доставят, будут вести беседы. И дальше уже условно с Британией или Францией будут отдельные решения по данным персонажам — как и за что мы будем их возвращать, судить или еще что.