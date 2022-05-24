Встречаем «Лето яркого цвета»: лекции, развлечения и спорт на фестивале для всей семьи

Лето — время отдыха и веселья. Его ждут с нетерпением дети и взрослые. Это и понятно. Для них столица каждый год готовит новые сюрпризы. Вот и в этот раз не обошлось без приятных новостей. 1 июня москвичей и гостей столицы приглашают на увлекательные занятия в ландшафтном парке «Острова Мечты». Организаторы фестиваля «Лето яркого цвета», который будет длиться все лето, подготовили для посетителей различные мастер-классы, уроки и тренировки.
Организаторы уверены: фестиваль никого не оставит равнодушным — ни взрослых, ни детей. Сюда можно приезжать целыми семьями, вместе с бабушками и дедушками. Для всех найдутся развлечения по вкусу! Например, в южном ландшафтном парке пройдет серия мастер-классов по английскому языку, во время которых участники смогут в игровом формате изучить иностранные слова, познакомиться с обычаями и традициями разных народов, обсудить необычные профессии и хобби.
Также посетителей парка ждут образовательные лекции от профессионалов современного театра. Взрослых научат основам сценической речи, режиссуры и театральной культуры, акробатике и пантомиме. Дети постигнут азы публичных выступлений, создания театральных костюмов и погрузятся в мир актерского мастерства. Всех, кто неравнодушен к искусству, кино и литературе, приглашают на серию познавательных лекций на свежем воздухе.
Фото: Пресс-служба «Острова Мечты»
Поклонники здорового образа жизни смогут не только насладиться прогулками по цветущим аллеям ландшафтного парка, но и посетить бодрящие тренировки по йоге, растяжке и бегу под руководством профессиональных тренеров и инструкторов. А еще в программе — танцевальные мастер-классы от ведущих российских педагогов-хореографов. Так что будет отличная возможность освоить новые танцевальные движения и стили, а после — проверить приобретенные танцевальные навыки во время диджей-сетов в зоне отдыха возле искусственного бассейна.
Вход на все мероприятия свободный. Для посещения занятия потребуется только предварительная регистрация. Расписание всех мероприятий доступно на официальном сайте парка.
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