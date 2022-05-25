Станцию «Внуково» откроют в следующем году

Дизайн-проект станции «Внуково» Солнцевской линии Московского метрополитена / Фото: Stroi.mos.ru

24 мая в столичном Стройкомплексе рассказали о ходе работ на станции «Внуково» Калининско-Солнцевской линии метро.

Желтую линию городской подземки продлевают до аэропорта. Две станции — «Пыхтино» и «Внуково» — планируют открыть в следующем году. А пока рабочие трудятся над их возведением и строят тоннели.

— На станции «Внуково» возводятся внутренние конструкции, тоннелепроходческие работы между станциями выполнены более чем наполовину. Строительство ведется с опережением графика, — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Тоннели сооружают щиты «Роза» и «Наталья» — механизированные комплексы, которые помогают вести работы под землей. Машины уже прошли более половины отведенного им пути. Так, комплекс «Роза» преодолел свыше 900 метров левого перегона. По соседству проходку ведет шестиметровый щит «Наталья». Этот комплекс прошел уже порядка 170 метров.

Проходка ведется на территории Новомосковского и Западного округов столицы под Боровским шоссе и Центральной улицей поселка Внуково. Она завершится в районе Вокзальной площади перед аэропортом Внуково. Всего на новом участке столичного метро проложат порядка 6,5 километра тоннелей.

Бригадам предстоит решить еще одну сложную задачу — соединить между собой «Пыхтино» и «Внуково» не только тоннелями, но и метромостом. Его протяженность — чуть менее полукилометра. Он пересечет реку Ликова. Метромост между «Пыхтино» и «Внуково» станет вторым по длине после Лужнецкого и двенадцатым — на карте подземки.

— Сейчас смонтировано 15 процентов металлических элементов накрытия моста. Также уложен щебень для устройства верхнего строения пути, — сообщили в компании-генподрядчике, — в ближайшее время начнут укладывать шпалы, а затем — рельсы.

При строительстве нового отрезка метрополитена возникла еще одна сложность — необходимость выноса существующих инженерных коммуникаций. С этой работой специалисты уже справились, несмотря на близость оживленной автомагистрали.

— Это был самый сложный этап работ по возведению станции. Однако сети были вынесены менее чем за год. Всего из пятна застройки потребовалось вынести 22 единицы инженерных сетей, — рассказали в компании-подрядчике.

Строительство продолжается. Впереди предстоят работы по сооружению основных конструкций. На станции «Внуково» появятся подземные залы, оформление которых посвятят истории авиации.

КСТАТИ

В ближайшие два года в Новой Москве появятся семь станций подземки. Работы идут на Калининско-Солнцевской, Сокольнической и Троицкой линиях метрополитена.

ЦИФРА

43 процента составляет готовность нового участка Калининско-Солнцевской линии метрополитена.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

По прогнозам, пассажиропоток двух новых станций метро составит порядка 50 тысяч человек в сутки. Пассажиры смогут сэкономить деньги при поездке в аэропорт.