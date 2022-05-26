«МегаФон» бесплатно ускорит интернет школьникам и студентам

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Мобильный оператор увеличил скорость интернета для школьников и студентов по всей России с 26 мая — в день начала ЕГЭ. Абоненты могут бесплатно воспользоваться новой опцией pre-5G, которая добавляет до 50 процентов к обычной скорости мобильного интернета.

Школьникам и студентам, которые уже пользуются услугами оператора на специальных условиях, любой из тарифов линейки #БезПереплат можно подключить со скидкой 20 процентов, будет автоматически подключена на ближайший месяц опция pre-5G.

Компания первой среди российских телеком-операторов предложила новую модель формирования тарифов. Абоненты могут выбирать тариф, исходя не только из его наполнения (объем включенных минут, смс и гигабайтов), но и скорости мобильного интернета. Опция pre-5G увеличивает скорость интернета еще до 50 процентов. С новой опцией учащиеся школ и вузов смогут быстрее находить информацию и готовиться к экзаменам гораздо эффективнее.

— Уникальный частотный диапазон и грамотное управление трафиком позволяют нам дополнительно ускорить интернет для тех, кому это действительно необходимо. В мае — июне школьники и студенты усиленно готовятся к ЕГЭ и летним сессиям в вузах, и мы рады поддержать их в этот сложный и ответственный период, предоставив доступ к самым современным технологиям, — отмечает Павел Тулубьев, коммерческий директор «МегаФона».

В конце учебного года пользователи активнее интересуются образовательными сайтами, а также сайтами для подготовки к ЕГЭ, показывает анализ больших данных оператора. В марте 2022 года объем трафика на самых популярных ресурсах превысил показатели сентября прошлого года на 102 процента, в апреле — на 80 процентов, в мае эта тенденция сохраняется.

Рейтинг регионов, где учащиеся активнее всего интересуются образовательными сайтами, возглавляют Москва и Московская область. На втором месте — Дагестан. Его высокая позиция в топе регионов объясняется тем, что в республике не везде есть проводной интернет, но его успешно заменяет мобильный. Следом, в порядке убывания объема мобильного трафика, идут Самарская область, Чечня, Татарстан, Башкортостан, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Волгоградская область и Ингушетия.

— Интернет становится более мощным образовательным ресурсом, чем школьные и вузовские учебники. Поэтому повышение его скорости для студентов и школьников, равно как и появление новых образовательных сайтов, — это очень хорошая новость, — убежден кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев. — Образование без интернета уже фактически невозможно.