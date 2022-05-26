Гуманитарку развозим даже под обстрелами: в освобожденные от националистов населенные пункты сразу доставляется гумпомощь

Жительница Мариуполя получила питание и продуктовый набор от гуманитарного конвоя / Фото: Владимир Гердо / ТАСС

О помощи, которую оказывают россияне жителям разрушенных городов Донбасса, «Вечерней Москве» рассказала начальник Центра общественных связей МЧС Луганской народной республики, старший лейтенант службы гражданской защиты Ольга Миронова.

— Ольга Сергеевна, российские войска и народная милиция ЛНР один за другим освобождают города и поселки Луганщины. Какая там сейчас гуманитарная обстановка?

— МЧС республики входит в освобожденные населенные пункты сразу вслед за наступающими войсками, наши сотрудники везут самое необходимое. Из подвалов выходят измученные, изголодавшиеся люди. Те, кто не покидал Рубежное, пережили ужасные дни. Жили под постоянными обстрелами без света, тепла, еды, а главное, с водой там большая проблема, просто критическая.

24 мая сотрудники МЧС ЛНР под руководством директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Романа Кочетова доставили в этот город гуманитарную помощь: на двух фурах доставили предметы первой необходимости общим весом около 16 тонн.

В первую очередь бутилированную воду и продукты питания. Только начали раздавать гуманитарку, как украинские «не братья» начали артиллерийский обстрел города. В Рубежном по-прежнему небезопасно.

— Это как-то влияет на доставку помощи жителям? Как можно их бросить в беде?

— Среди оставшихся там много стариков, детей, тяжелобольных людей. Несмотря на риск, помощь людям, оказавшимся на грани выживания, силами МЧС ЛНР оказывается и будет осуществляться и дальше.

— Гуманитарные грузы собираются в самой ЛНР или это Россия помогает?

— Конечно, большая часть идет из России. Мы очень благодарны за помощь. 20 мая в Луганск прибыли грузовики, можно сказать, юбилейного, 140-го гуманитарного конвоя МЧС России. Восемь большегрузных автомобилей доставили 90 тонн продуктов питания и медицинского имущества.

— Помощь идет только по линии МЧС России?

— Нет, что вы! В сборе гуманитарной помощи и доставке ее в нашу воюющую республику участвуют и власти российских регионов, и общественные организации, и политические партии, и коллективы промышленных предприятий и учебных заведений России. Да просто обычные люди — те, кто хочет помочь оказавшимся в беде жителям Донбасса.

Недавно от Самарской епархии Русской православной церкви для паствы нашей Луганской епархии «КамАЗ» привез несколько тонн продуктов. На днях доставили для детей из освобожденных городов целый грузовик игрушек, памперсов и смесей для питания молодые ребята из Краснодара. Спрашиваем их: кто вы, что вы, кому благодарность выразить? А они отвечают: не надо никаких благодарностей, это мы — от души.

— Продолжают ли выходить беженцы из Северодонецка, Лисичанска?

— Как оттуда сейчас выйдешь? Там бои идут. Вот выгонят украинских карателей, мы сразу туда поспешим, а пока формируем в Луганске очередную колонну с гуманитарной помощью на Попасную. После долгих ожесточенных боев за нее ситуация там была катастрофическая. Но постепенно все налаживается. Скоро в городах вновь появятся электричество, вода и газоснабжение. Мы победим и обязательно наладим хорошую жизнь.