Газета строить помогала

1934 год. Бригадир Татьяна Федорова (слева) и члены ее бригады на строительстве первой очереди Московского метрополитена имени Л. М. Кагановича (сейчас В. И. Ленина) / Фото: ТАСС

Уже почти 100 лет «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала возведение и работу московской подземки на заре своего существования.

В пятницу, 25 мая 1934 года, газета «Вечерняя Москва» рассказывала о продвижении строительства первой линии столичного метрополитена. Читатели узнали как о достижениях в ходе работ, так и о недостатках.

Предприятия всей страны участвовали в возведении первого метро в СССР. Это был волнительный процесс, где далеко не все проходило гладко. Любимая газета столицы честно рассказывала не только о достижениях, но и о проблемах. Сначала, конечно, о достижениях. Так, на первой полосе напечатали небольшую заметку, отмечавшую текущий прогресс строительства. Сообщалось, что с начала работ и на момент 20 мая было готово уже 3260 метров тоннеля линии метро первой очереди.

— За первые две декады мая план выемки грунта выполнен Метростроем на 113 процентов. Вынуто 158 тысяч кубометров грунта. План кладки бетона выполнен за 20 дней на 84 процента. Уложено 48 500 кубометров, — сообщала газета. Непременно отмечались передовые участки строительства. В мае 1934 года это были шахты 7–8, 15, 16–17, 19–20, 41–43, 44–46 и кессонная группа дистанции № 6. В отстающие попали некоторые дистанции Сокольнического и Фрунзенского радиусов.

В номере от 25 мая критики было больше, чем славословий. Газета с тревогой отмечала, что поставка первых эскалаторов из Ленинграда под угрозой.

— В конце июня все части будут сосредоточены на заводе «Красный металлист», где начнется сборка. 1 августа все детали будут отправлены в Москву для монтажа», — писала газета.

Однако «Наркомлес до сих пор не выделил необходимого для эскалаторов леса. С апреля тянется переписка, а леса все нет», — эти слова были выделены жирным шрифтом, вероятно, в надежде, что их заметит тот, кто сможет наконец исправить ситуацию.

Не все хорошо было с питанием строителей первой очереди. Из столовой метростроя № 22, например, украли почти десять килограммов сахара. С горькой иронией журналист пишет: «Надо полагать, что этот вор был отчаянным сластеной, так как он не прельстился ни ящиком чая, ни бочонками с маслом». Выяснилось, что в столовой ужасная текучка.

За шесть месяцев сменилось 12 директоров. Сахар похитили при тринадцатом — по фамилии Шток. Кассиры в столовой выдавали талоны на питание кому угодно, и это никак не контролировалось. Ранее «Вечерка» уже обращала внимание на грязь в столовой. С этим справились. Теперь оставалось побороть бесхозяйственность.

ЦИФРА

11 с небольшим километров составляла длина путей метрополитена после запуска первой очереди.

КСТАТИ

При реконструкции станции «Лубянка» в 1970-х годах была полностью изменена первоначальная отделка, выполненная по проекту архитектора Николая Ладовского. Небольшой фрагмент отделки сохранился в юго-западном торце станции.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Первая станция Московского метрополитена с пешеходными балконами над путями — «Комсомольская». Следующая подобная станция была открыта лишь 67 лет спустя. Это «Бульвар Дмитрия Донского».