Спасу от кражи, дорого: мошенники предлагают «услуги» клиентам банков

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В мае зафиксирован всплеск активности телефонных мошенников. Число звонков от аферистов за последний месяц увеличилось на 86 процентов. Такие данные предоставила крупная платформа по борьбе с мошенниками. Появились и новые схемы обмана. «Вечерка» выяснила, как вычислить злоумышленника и не потерять сбережения.

По данным интернет-платформы «Мошеловка», аферисты по телефону вновь представляются сотрудниками банка. Но только теперь сочиняют благородную легенду. Говорят, что их недобросовестные коллеги хотят украсть деньги с вашего счета. А они — «добросовестные». Поэтому готовы спасти ваши средства. Всего-то и нужно продиктовать личные данные или переложить всю сумму на «безопасный счет». А в итоге «добродетели» сами крадут и личные данные, и деньги.

— Представители банков никогда не будут звонить клиентам и просить перевести деньги или назвать персональные данные о банковской карте, или представляться «добросовестными коллегами» — рассказывает «Вечерке» председатель правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов. — Банки могут звонить только в одном случае: чтобы рассказать про новую услугу или акцию. В остальных случаях на другом конце провода — мошенник. Если злоумышленнику данные передает клиент добровольно, то, увы, виноват будет он сам.

Но даже в таком случае обратиться в полицию все же необходимо. Злоумышленнику грозит 159-я статья Уголовного кодекса — «Мошенничество», напоминает юрист Андрей Марочкин.

— Срок лишения свободы будет выбран судом с учетом масштаба украденных сумм. Максимальный срок — до десяти лет. Установить, кто вам звонил, можно, — рассказал Андрей Марочкин.

Эксперт перечислил главные уловки телефонных мошенников. Так, они всегда торопят свою жертву, чтобы та потеряла бдительность. Аферисты ищут больные точки, сообщая родителям, что их дети попали в неприятности, запугивают блокировкой счета.

— Как только вас начинают торопить — насторожитесь, проверьте информацию. Спешка — признак мошеннической схемы, — подчеркивает Марочкин.

Я на это не подписывался!

Деньги с баланса мобильного телефона могут снимать незаметно для абонента, из-за подписок на дополнительные услуги, которые вы не оформляли. Об этом «Вечерке» рассказал эксперт по кибербезопасности Сергей Беглов.

Подписки на дополнительные услуги могут оформляться без вашего участия, при работе через мобильный интернет.

— Это происходит, потому что мобильный оператор заинтересован в дополнительной монетизации своих клиентов, давая рекламодателям и сторонним сервисам возможность идентифицировать данные пользователей. Имея данные, злоумышленник может получить доступ и к подключению услуг, — объясняет Сергей Беглов.

Эксперт поделился с «МВ» советами, как защитить себя от потери средств.

Не кликайте на всплывающие окна

При просмотре фильмов или прослушивании музыки в браузере через мобильный интернет не следует нажимать на всплывающие баннеры. В одном из окон может оказаться предложение о подписке. И при попытке закрыть уведомление вы сами, не заметив того, подтвердите согласие на эту подписку.

Не отвечайте на звонки с неизвестных номеров

Операторы на другом конце провода или голосовые помощники могут добиться от вас ответа «да», которым вы подтвердите подключение подписки, сами того не подозревая.

Проверяйте, где оплачиваете услуги

При покупке товаров или услуг через интернет убедитесь, что вы находитесь на официальном сайте компании. Для этого нужно проверить адресную строку. Если ввести данные на подставном сайте, ваш номер телефона и данные банковских карт могут быть использованы для оформления подписки.

Осторожнее с расширениями для браузеров

Программы, улучшающие функции браузеров, могут получить доступ к данным, которые были введены даже на проверенных сайтах.

Не регистрируйтесь на подозрительных сайтах по номеру телефона

Самый надежный способ — услуга «Контентный счет». При ее подключении счет клиента разделяется на тот, который используется для связи, и тот, который применяется для оплаты подписок.

На втором балансе нужно оставлять нулевое значение. Так никто не сможет незаметно оформить подписку. Эта услуга защитит и вас от случайной покупки подписки, которую можно совершить из-за невнимательности.

Остаться без квартиры

На сложные юридические и правовые вопросы читателей «Вечерки» отвечает наш постоянный эксперт.

Андрей, САО:

— Можно ли лишить собственника его квартиры за нарушение правил пользования жильем? Какие могут быть для этого основания и куда нужно обращаться?

Леонид Ольшанский, почетный адвокат России:

— У собственника гораздо больше прав, чем у нанимателя. Однако в целом ряде случаев и первого можно лишить жилья. Первое и самое главное — например, собственник значительное время не платит за квартиру. Ему шлют предупреждения, он не реагирует на них. Тогда по иску управляющей компании (а в Москве это чаще всего ГБУ «Жилищник») квартиру продают с аукциона. Но на улицу никого выставить нельзя, поэтому собственнику дают жилье в доме-общежитии.

За последнее время стали лишать жилья лиц, которые представляют экологическую опасность для всего дома. Как правило, это люди, «коллекционирующие» вещи с помойки. Поэтому их квартиры похожи на один большой склад. От жилья исходит неприятный токсичный запах. Плюс очень часто в таких квартирах очень много животных, которые мешают другим жильцам.

Раньше собственников такого жилья защищали. Сейчас же выдают предписание, в котором говорится о необходимости очистить квартиру. Если это условие не выполняется — недобросовестный собственник выселяется.

Следует отметить, что изъять имущество можно только по вступившему в действие решению суда. Это значит, что вам нужно будет обратиться не только в районный, но и в городской суд. В последнее время такие дела рассматривают довольно быстро, особенно если, как я говорил ранее, речь идет о тех, кто не оплачивает коммунальные платежи или устраивает свалку в квартире.

Конечно, необходимо будет собрать доказательства, но я уверен, что если собственник серьезно нарушает права соседей, то суд будет на их стороне.