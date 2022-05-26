Переработанный пластик станет теплым пледом

Куратор обновленного Музея рециклинга Михаил Антонов показывает, как перерабатывают пластик / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

26 мая в столице состоялась презентация обновленного Музея рециклинга и экологического образа жизни. Посетителям показали машины для переработки сырья и провели лекции на тему сохранения окружающей среды.

Куратор музея Михаил Антонов засыпает в шредер машины для переработки пластиковые крышки, собранные москвичами и волонтерами. Их быстро измельчают острые лезвия механизма. Полученная масса переплавляется в фирменные значки экоцентра, который Антонов предлагает взять на память всем желающим.

Он показывает гостям музея почтовые марки. Казалось бы, зачем они здесь? Все дело в том, что изготовлены марки из переработанных пластиковых бутылок.

Рядом лежат поясные сумки, сделанные из автомобильных покрышек, рюкзак, который создали из тентов для грузовиков, и еще многие вещи, которым подарили вторую жизнь.

— Экологичность — это переосмысление своего поведения и отношения к окружающей среде. Его суть сведена к уменьшению негативного влияния на природу путем выбора многоразовых предметов для использования. Наш музей формирует новый взгляд на вторсырье, как на ресурс для циклической экономики и устойчивого развития, — рассказывает Михаил Антонов. — Мы хотим еще раз напомнить москвичам, что мусор необходимо сдавать в переработку, чтобы создать из него полезные в быту вещи.

Куратор показывает еще один экспонат обновленного музея — плед, созданный из пластиковых бутылок.

— Материалы для изготовления этой уникальной ткани были раздроблены, а затем из сырья создали полиэфирное волокно. На его основе и сделали пряжу, чтобы потом соткать плед, — говорит Михаил Антонов.

По качеству он очень схож со своим «собратом» из флиса.

— Мы стараемся информировать людей о цепочках переработки, чтобы можно было отчетливо представить, какие отходы можно в дальнейшем переработать, — добавляет Антонов.

Всего в музее собрано более 800 экспонатов. В его создании приняли участие волонтеры экоцентра, который находится в этом же здании.

На презентацию обновленного музея рециклинга пришли и студенты Московского педагогического колледжа № 10.

— Многие ребята после презентации решили вступить в волонтерские отряды, увидев, как можно помочь в переработке отходов. Экскурсии по таким музеям формируют у молодого поколения ответственное отношение к окружающей среде, — рассказала преподаватель истории колледжа № 10 Анна Волобуева.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анна Нафиева, сооснователь музея рециклинга и экологического образа жизни:

— Первый этаж нашего экоцентра принимает сырье и перерабатывает его. Мы также собираем вещи на благотворительность. У нас представлены арт-объекты, созданные из переработанных отходов. Попасть на предприятия по переработке вторсырья тяжело, а мы помогаем популяризировать экологический образ жизни. Посетители нашего музея после его посещения приносят сырье для переработки.