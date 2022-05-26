Оригинальные авторские экскурсии помогают развивать туризм

Экскурсанты на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ВДНХ) / Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости

Мы продолжаем готовиться к столетию нашего издания, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

Будни москвичей глобально не меняются уже много лет. Они все так же записывают детей в школы, в свободное время ходят на экскурсии, изучают любимый город, строят большие планы на будущее. Но все же многие задачи сейчас решаются быстрее и проще.

Увлекательные экскурсии

«Немало москвичей мечтают о путешествиях по Подмосковью во время отпуска или в выходные дни. И есть организации, призванные развивать местный туризм. В постановлении ВЦСПС от 28 мая 1940 года «О практических мероприятиях по улучшению работы ТЭУ ВЦСПС и развитию туристско-экскурсионной работы» дирекции туристско-экскурсионного управления было предложено перестроить работу, сосредоточив внимание на развитии местного туризма».

26 мая 1941 года

Развивать местный туризм сейчас помогают и сами жители столицы. Например, в проекте «Активный гражданин» открылось голосование, с помощью которого москвичи могут выбрать пятерых победителей онлайн-конкурса авторских туристических маршрутов «Покажи Москву!».

— Конкурс проходит в столице уже в третий раз. Претендовать на победу могут как профессиональные гиды, так и любители. В этом году на выбор участникам было предложено пять тем: гастрономия, литература, фильмы, спорт и экология, — сообщается на портале мэра Москвы.

24 мая 2022 года

Большие планы

«Будущий московский речной порт будет иметь две гавани: Северную — в Химках и Южную — на Сукином болоте.

Один центральный речной вокзал запроектирован в Химкинской гавани, второй — между Нескучным садом и Ленинскими горами. Вокзалы будут связаны с городом линиями автобуса, трамвая».

27 мая 1941 года

В этом году завершится реконструкция Южного речного вокзала. Его не использовали по прямому назначению почти четверть века.

— Планируем благоустроить прилегающую территорию и набережную, на которой установим зарядные станции для электромобилей и создадим парковки для электросамокатов и велосипедов. Это делается для того, чтобы Южный речной вокзал стал еще одной точкой притяжения для москвичей, — сообщил мэр Москвы в личном блоге.

18 мая 2022 года

Никакой очереди

«С 1 июня начался прием заявлений на зачисление детей в начальную и среднюю школу. Он будет проходить до 1 июля».

28 мая 1941 года

В 2022 году прием в образовательные заведения тоже открылся в начале месяца — но только 1 апреля.

Ежегодно в Москве растет число первоклассников, которые учатся в школах рядом с домом. В текущем учебном году 95 процентов родителей выбрали для своих детей школу в своем районе, — сообщили в Комплексе социального развития столицы.

28 марта 2022 года