Аромат сирени окутал парки

Москвичка Ирина Щетинина каждый год с нетерпением ждет цветения сирени / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве зацвели растения, прочно ассоциирующиеся у жителей с Великой Победой. Бойцы возвращались с фронта, а встречали их букетами сирени. И сегодня жители столицы не изменяют этой хорошей традиции и любуются чудесными цветами в садах и парках.

Для москвички Ирины Щетининой поход в парк, где цветет сирень, — ежегодный ритуал и бесценная семейная традиция.

— Я живу в районе Строгино. Недалеко от нашего дома есть большой парк, который я люблю с детства, — рассказывает будущий дизайнер-конструктор, студентка третьего курса Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина Ирина Щетинина. — Не знаю, сколько мне было лет, когда родители впервые привели меня посмотреть на цветущую сирень.

Свои эмоции в тот момент, конечно, не помню. Но с тех пор каждый год я с нетерпением жду майского теплого ветра, который доносит нежнейший аромат сирени. А сегодня, когда видишь цветущие кусты, вспоминаешь волшебные моменты детства. Я благодарна родителям за переданную мне традицию, которую обязательно сохраню.

Цветущую сирень сегодня можно увидеть во многих местах города: в Парке Горького и Александровском саду, в Ботаническом саду МГУ и в Главном ботаническом саду имени Н. В. Цицина Российской академии наук. Но так было не всегда... Сложно поверить, но еще сто лет назад о диковинном кустарнике знали далеко не все. Признание сирени в столице пришло благодаря Леониду Колесникову.

— Он родился в купеческой семье 18 мая 1893 года. Именно поэтому День сирени отмечается 18 мая, — рассказывает москвовед Антон Ковалев. — Леонид Колесников выучился на юриста, но во время Первой мировой стал водителем. Его жизнь изменил счастливый случай.

В 1919 году известный артист Большого театра, которого он вез, забыл в машине корзину сирени. Леонид Алексеевич выходил веточки и посадил у дома в селе Всехсвятское.

А затем селекционер-самоучка начал экспериментировать. За 4 года он вывел более сотни новых сортов. При этом растения отличались и цветами, и ароматами. В 1936 году появился сорт «Знамя Ленина», в 1939-м — «Максим Горький», в 1943-м — «Зоя Космодемьянская», а в 1955 году — «Советская Арктика».

1969 год. Ботанический сад Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Студентка биолого-почвенного факультета Нина Севостьянова / Фото: РИА Новости

За полвека Колесников вывел порядка 300 новых сортов сирени. И это рекорд! Так, французская фирма известного селекционера Виктора Лемуана за сто лет смогла вывести только лишь 214 сортов.

В 1947 году к 800-летнему юбилею столицы Леонид Алексеевич вывел «Красавицу Москвы». Новый сорт получил награду Международного общества сиреневодов «Золотая ветка сирени». Тогда его президент Колин Чепмэн (Великобритания) восхитился: «Если в раю есть сирень, то это — «Красавица Москвы».

В 2011 году в реестре сортов появилась сирень «Вечерняя Москва». Рассматривать ее соцветия лучше в сумраке — в это время они мерцают. А еще сирень «Вечерняя Москва» умеет менять цвет — от зеленовато-розового до темно-лилового окраса. В солнечную погоду цветки слегка светлеют. Поэтому за преображением «Вечерней Москвы» можно наблюдать постоянно — она всегда разная.

— У нас растут около 30 сортов сирени, — говорит инженер отдела благоустройства дендропарка Роман Афанасьев. — Родиной сирени считается Балканский полуостров. Там ее нашли и «одомашнили». А селекционеры начали выводить новые сорта. Так, Николай Вехов вывел сорта «Лунный свет», «Балет мотыльков», «Эльбрус». Мой прадед Михаил Ильин в 30-х годах прошлого века работал с Николаем Кузьмичом на Лесостепной опытной станции в Липецкой области, выводил новые сорта. Поэтому любоваться цветением сирени — наша семейная традиция.