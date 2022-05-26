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Мариуполю проведут свет, Херсону и Запорожью — связь

Ирина Ковган

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Мариуполю проведут свет, Херсону и Запорожью — связь
На Аллее героев в Донецке установили бюст погибшему командиру батальона «Спарта» Владимиру Жоге (позывной «Воха»). Торжественная церемония открытия памятника прошла в 29-й день его рождения / Фото: Николай Тришин / ТАСС

26 мая на Аллее героев в Донецке открыли памятник Герою России, погибшему командиру батальона «Спарта» Владимиру Жоге. 27 мая ему могло бы исполниться 29 лет.

На торжественном мероприятии выступили отец легендарного командира «Спарты» Артем Жога и глава ДНР Денис Пушилин.

— Владимир Жога ушел очень рано, но свою жизнь прожил осмысленно и бесстрашно, посвятив ее главной цели — защите людей, освобождению родной земли от неонацизма.

Его гибель — страшная утрата для нас. Но его жизнь и подвиг — наша гордость. Своим мужеством Воха прославил Донбасс, всю русскую землю, все русское воинство, к которому он принадлежит, — сказал Денис Пушилин на церемонии открытия памятника.

Первая партия дорожно-строительной техники из Орловской области прибыла в Луганскую Народную Республику. Власти и представители бизнеса российского региона помогут восстановить разрушенную дорожную инфраструктуру в республике. По словам директора одной из строительных компаний Орловской области Дмитрия Тарасова, в будущем фирма планирует отправить на Донбасс около 100 единиц строительной техники.

В Херсонской и Запорожской областях начали продавать сим-карты с российскими номерами. В регионе уже сейчас можно купить телефонные карточки операторов крымской связи.

— Уже сейчас есть контакт, пускай не везде, но над этим работают техники. Переход Херсонской области с украинской на российскую связь снимет много проблем, в том числе это вопросы безопасности, — заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

А в ЛНР в ближайшем будущем планируют открыть центр юридической помощи. Туда смогут обратиться люди, дома которых были полностью разрушены во время боевых действий.

В Мариуполе тем временем завершаются восстановительные работы на подстанции «Мирная». Украинские националисты, оставляя город, подорвали трансформатор и многое другое оборудование, которое функционально важно для обеспечения города электричеством.

В ближайшие дни подстанция уже будет готова принять напряжение. Это значит, что Мариуполь полностью обеспечат светом. А МЧС России развернуло в городе три мобильных комплекса информирования населения.

— Практически на протяжении трех месяцев жители Мариуполя находились в информационном вакууме из-за отсутствия энергоснабжения. Для доведения оперативной информации спасатели МЧС России развернули три мобильных комплекса информирования и оповещения населения. Один из таких комплексов установлен стационарно, два других курсируют по городу, по два часа транслируя новости в разных уголках Мариуполя, — рассказали в министерстве.

Такие же комплексы работают и в Волновахе, и в Краснолиманском районе. Они транслируют новости с федеральных и республиканских телеканалов, передают справочную информацию для жителей, а детям показывают мультфильмы и сказки.

За последние пять дней МЧС России доставило на Украину и Донбасс 1,4 тысячи тонн гуманитарной помощи. В состав грузов вошли продукты питания, бутилированная вода, лекарства и предметы первой необходимости. А всего с начала гуманитарной миссии российское ведомство доставило в регион свыше 22 тысяч тонн помощи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Мизинцев, начальник Национального центра управления обороной РФ:

— Прекращены поставки на Донбасс жизненно важных лекарственных препаратов и изделий для проведения диагностики и специфического лечения больных с ослабленной иммунной системой, хроническими инфекционными и эндокринными заболеваниями. Призываем Всемирную организацию здравоохранения и Международный комитет Красного Креста возобновить туда регулярные поставки медикаментов.

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