Рынок труда: как не утонуть в кризис и использовать возможности

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Минтруд характеризует рынок труда России как выжидательный, но уровень безработицы 4,1% не отражает реальности. Подчинённым могут урезать и задерживать заработную плату, переводить на неполную загрузку, отправлять на простой.

Заместитель столичного мэра отчитывается об уменьшении числа безработных на 4% с начала года и прибавлении численности в розничной торговле, IT-обеспечении и финуслугах.

При этом в целом прирост вакансий в Москве за месяц снизился на 23%, а резюме увеличился на 11%, согласно статистике сайта hh.ru. Московская область тоже реагирует на кризисные явления, открытых позиций стало меньше на 18%, количество соискателей выросло на 10%.

Данные Росстата о просроченной задолженности по зарплате подтверждают, что в столице не всё гладко. На 01.01.2022 без своевременного вознаграждения в сумме 8,1 млн.руб. остались 50 работников, на 01.04.2022 ждали от своих организаций 35,8 миллионов уже 261 человек:

181 специалист по научным исследованиям и разработкам;

59 в промышленности;

15 в транспорте;

6 в строительстве.

Областные показатели ниже, по 5 сотрудников промышленных предприятий на обе отчетные даты, долг за I квартал уменьшился с 621 до 417 тысяч рублей.

Как действовать кандидатам?

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В вузах планируется корректировка государственных заданий с учетом прогнозов по рынку труда. Поручение вице-премьера РФ профильным министерствам обнадеживает будущих студентов и родителей о востребованности знаний в отечественных учебных заведениях.

Стратегия для работодателей

Сложные времена заставляют искать новые перспективы, и сотрудничество с профессионалами позволяет предпринять оптимальные действия, учитывая минусы и плюсы, которые диктует рынок труда России.

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