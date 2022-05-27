Рынок труда: как не утонуть в кризис и использовать возможности

Минтруд характеризует рынок труда России как выжидательный, но уровень безработицы 4,1% не отражает реальности. Подчинённым могут урезать и задерживать заработную плату, переводить на неполную загрузку, отправлять на простой.
Заместитель столичного мэра отчитывается об уменьшении числа безработных на 4% с начала года и прибавлении численности в розничной торговле, IT-обеспечении и финуслугах.
При этом в целом прирост вакансий в Москве за месяц снизился на 23%, а резюме увеличился на 11%, согласно статистике сайта hh.ru. Московская область тоже реагирует на кризисные явления, открытых позиций стало меньше на 18%, количество соискателей выросло на 10%.
Данные Росстата о просроченной задолженности по зарплате подтверждают, что в столице не всё гладко. На 01.01.2022 без своевременного вознаграждения в сумме 8,1 млн.руб. остались 50 работников, на 01.04.2022 ждали от своих организаций 35,8 миллионов уже 261 человек:
- 181 специалист по научным исследованиям и разработкам;
- 59 в промышленности;
- 15 в транспорте;
- 6 в строительстве.
Областные показатели ниже, по 5 сотрудников промышленных предприятий на обе отчетные даты, долг за I квартал уменьшился с 621 до 417 тысяч рублей.
Как действовать кандидатам?
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Власти разрабатывают федеральные и региональные программы обучения по актуальным профессиям и специализациям. Отдельные группы граждан попадают под льготы со значительными скидками на переобучение.
В вузах планируется корректировка государственных заданий с учетом прогнозов по рынку труда. Поручение вице-премьера РФ профильным министерствам обнадеживает будущих студентов и родителей о востребованности знаний в отечественных учебных заведениях.
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Сложные времена заставляют искать новые перспективы, и сотрудничество с профессионалами позволяет предпринять оптимальные действия, учитывая минусы и плюсы, которые диктует рынок труда России.
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