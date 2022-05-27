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Рынок труда: как не утонуть в кризис и использовать возможности

Полина Французова
Общество
Рынок труда: как не утонуть в кризис и использовать возможности
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Минтруд характеризует рынок труда России как выжидательный, но уровень безработицы 4,1% не отражает реальности. Подчинённым могут урезать и задерживать заработную плату, переводить на неполную загрузку, отправлять на простой.

Заместитель столичного мэра отчитывается об уменьшении числа безработных на 4% с начала года и прибавлении численности в розничной торговле, IT-обеспечении и финуслугах.

При этом в целом прирост вакансий в Москве за месяц снизился на 23%, а резюме увеличился на 11%, согласно статистике сайта hh.ru. Московская область тоже реагирует на кризисные явления, открытых позиций стало меньше на 18%, количество соискателей выросло на 10%.

Данные Росстата о просроченной задолженности по зарплате подтверждают, что в столице не всё гладко. На 01.01.2022 без своевременного вознаграждения в сумме 8,1 млн.руб. остались 50 работников, на 01.04.2022 ждали от своих организаций 35,8 миллионов уже 261 человек:

  • 181 специалист по научным исследованиям и разработкам;
  • 59 в промышленности;
  • 15 в транспорте;
  • 6 в строительстве.

Областные показатели ниже, по 5 сотрудников промышленных предприятий на обе отчетные даты, долг за I квартал уменьшился с 621 до 417 тысяч рублей.

Как действовать кандидатам?

Тем, кто оказался под угрозой сокращения или желает поменять трудовую судьбу, кадровое агентство предлагает карьерные консультации. Взаимодействие с опытным практиком помогает выделить конкурентоспособные навыки, составить анкету с ключевыми моментами, подготовиться к самопрезентации и конструктивному диалогу с нанимателем.

Любая сфера требует уделять внимание квалификации и успевать за нововведениями. Консультант hr-компании раскрывает не только преимущества клиента, но и направления для совершенствования, вплоть до профессиональной переподготовки.

Власти разрабатывают федеральные и региональные программы обучения по актуальным профессиям и специализациям. Отдельные группы граждан попадают под льготы со значительными скидками на переобучение.

В вузах планируется корректировка государственных заданий с учетом прогнозов по рынку труда. Поручение вице-премьера РФ профильным министерствам обнадеживает будущих студентов и родителей о востребованности знаний в отечественных учебных заведениях.

Стратегия для работодателей

Сложные времена заставляют искать новые перспективы, и сотрудничество с профессионалами позволяет предпринять оптимальные действия, учитывая минусы и плюсы, которые диктует рынок труда России.

С собственниками бизнеса и руководством hr-компания сотрудничает от разовых задач по рекрутингу до комплексной диагностики системы управления человеческими ресурсами:

  • Услуга рекрутмента способствует укомплектованию штата в срок и узкоспециализированными кадрами, и линейными рабочими. Кадровое агентствопроверяет чистоту репутации релевантов и соответствие компетенций заявленным требованиям, проводит предварительные интервью.
  • Аутплейсмент минимизирует психологические и юридические сложности при вынужденных увольнениях, повышает лояльность и снижает вероятность конфликтов и жалоб в контролирующие органы.
  • Консалтинг оптимизирует затраты и определяет возможные риски. После детального аудита заказчик получает от hr-компании варианты решений по интересующим вопросам, рекомендации по структурированию функционала и отчетности, процедурам найма и адаптации, концепции мотивации.

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