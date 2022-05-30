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Только лица остаются
Снимок Александра Родченко «Советский атлет и комсомолка в прозрачном купальнике», 1932 год / Фото: Александр Родченко

Узнать на снимке 90-летней давности родного человека — это ли не приятное открытие! Именно такая история произошла с художником Юрием Аввакумовым.

Собираясь пересмотреть снимки знаменитого советского фотографа Александра Родченко, московский художник Юрий Аввакумов не мог и предположить, какой сюрприз его ожидает. На одном из самых известных снимков фотохудожника он узнал... своего родного деда!

— Увидел в сети фотографию «советского атлета и комсомолки в прозрачном купальнике» — именно так она была подписана. Было указано, что снимок сделан Александром Родченко в мае 1932 года, — рассказывает Юрий Игоревич. — В «атлете» — прекрасно сложенном молодом мужчине — я с изумлением узнал своего 23-летнего деда, художника Николая Аввакумова. «Как такое может быть?!» — сначала удивился я, но потом подумал: а ведь в 1932-м дед как раз перебрался из Магнитогорска в Москву. Так что мог и попозировать фотографу. Но сомнения все-таки были...

Чтобы их рассеять, Юрий Игоревич написал Александру Лаврентьеву, внуку фотографа Родченко, благо, что знакомы они давным-давно. Тот, рассказывая историю фотографии, сообщил, что сделана она была в студгородке в Лефортове. Снимали по заданию журнала «Красное студенчество» утреннюю зарядку на крыше. Кроме Николая Аввакумова, были, оказывается, в том очерке и другие персонажи: студент Полиграфического института Сергей Урусевский и плакатист Кокорин.

— На нескольких приложенных Сашей Лаврентьевым фото я уже совершенно точно узнал дедушку. С упомянутым Анатолием Кокориным дед, кстати, учился в Пензенском художественном училище, они были близкими друзьями, — рассказывает Юрий Аввакумов. — По сашиному предположению, Александр Родченко, преподававший в Полиграфическом институте, мог попросить своих студентов попозировать для очерка, а те прихватили с собой приятеля.

Саша Лаврентьев удивился, что я только сейчас увидел эту фотографию, ведь она часто публиковалась. И правда, у меня на полке стоит книга фотографий Родченко, и в ней несколько кадров из этой серии. Так что снимки-то я видел и раньше, но деда на них не узнавал... Юрий Игоревич не скрывает, что для него эта история оказалась довольно сильным переживанием, словно он волею судьбы стал участником съемок фантастического фильма «Назад в будущее».

Только лица остаются Фото: Из личного архива Александра Родченко

Напомним о некоторых моментах творческой биографии Александра Родченко. В начале 30-х годов его новаторский стиль был признан буржуазным формализмом и жестко критиковался. Так, считающийся сегодня каноническим снимок двух молодых физкультурников был назван «уродливым мелкобуржуазным эстетизмом». В журнале «Пролетарское фото» его обвиняли в формализме, а фотокритик Григорий Болтянский в книге «Очерки по истории фотографии в СССР» (Госкиноиздат, 1939 год. — «ВМ») писал, что «начав борьбу за документальную фотографию и советскую тематику не с того конца, — с поисков нового формального стиля, А. М. Родченко надолго увязает в формалистических экспериментах». Но история распорядилась так, что эти «формалистические эксперименты» стали достоянием русского искусства.

Кстати, у «Вечерки» есть особый повод для гордости, когда речь заходит о фотомастере Родченко. В 30-х годах Александр Михайлович работал фотокором нашей газеты. Александр Лаврентьев прислал нам снимок редакционного удостоверения деда. На нем Родченко производит впечатление человека, пристально вглядывающегося в будущее. Собственно, так оно и было — фотохудожник Александр Родченко умел заглядывать в завтра, опережая время.

СПРАВКА

Александр Михайлович Родченко (1891–1956) — русский живописец, график, плакатист, скульптор, фотограф, художник театра и кино, фотокорреспондент. Один из основоположников конструктивизма, родоначальник дизайна и рекламы в СССР.

Родченко — представитель фотографии нового видения, получившего распространение в 1920-е годы. Оно связано с использованием ракурсной съемки, абстрактных изображений и нестандартных фототехник.

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