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Теплоход и праздник на природе: где и как будут праздновать окончание школы выпускники-2022

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Теплоход и праздник на природе: где и как будут праздновать окончание школы выпускники-2022
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Ежегодно тысячи выпускников оканчивают школы и делают шаг во взрослую жизнь. Каждый хочет запомнить этот день на всю оставшуюся жизнь. Родители школьников готовы исполнить любое желание своих детей, а организаторы создать шикарный праздник на любой вкус и кошелек. «Вечерняя Москва» узнала у генерального директора компании по организации выпускных Натальи Якобсон, какие тренды на выпускные в этом году и в какую сумму обойдется прощание со школой.

По словам Якобсон, в этом году наметилась тенденция на индивидуальные праздники с участием одной школы или класса.

— На мой взгляд, несмотря на снятие многих запретов, заказчики стараются выбирать небольшие площадки с минимальным количеством людей. Особенно стали популярны индивидуальные программы. Раньше было модно заказывать «Крокус» или Кремль, где собиралось несколько тысяч человек. Сейчас такие праздники ушли в прошлое. Многие предпочитают небольшие выпускные, например, в банкетном зале или на корабле, — рассказала Якобсон.

Выпускной на теплоходе

Эксперт отметила, что самой популярной площадкой для выпускных в этом году стали небольшие корабли и теплоходы. Хотя раньше родители и школьники отдавали предпочтение большим баржам.

— В этом году выпускные на теплоходах пользуются невероятной популярность. Таких заказов много как никогда. Отмечу, что сейчас это небольшие корабли, а раньше выбирали огромные баржи. Возможно, люди хотят отметить праздник с меньшими затратами, — заявила она.

Open air выпускной

Гендиректор рассказала, что второй по популярности площадкой этого сезона стали природные зоны. Выпускники выбирают свежий воздух и простор, чтобы им никто не мешал устроить шумную танцевальную вечеринку.

— Выпускные на открытых площадках на природе тоже очень популярны в этом году. Выпускники выбирают воздух и максимум пространства, чтобы не сковывать себя стенами ресторана. В этом году нет тенденции на каких-то артистов или группы. В основном школьники хотят клубную танцевальную музыку. Им важно, чтобы была крутая дискотека, а не имя артиста, который будет перед ними выступать, — пояснила специалист.

Выпускной в ресторане

По словам Якобсон, выпускной в ресторане — это стандартный выбор для празднования. Однако тенденции этого года изменились. Школьники и их родители предпочитают большим банкетным залам уютные кафе.

— Большие банкеты на несколько тысяч выпускников и гостей уходят в прошлое. В этом году наблюдается стремление к простоте и минимализму. Ребята хотят разделить этот важный праздник со своими одноклассниками, учителями и близкими родственниками. Небольшим коллективом проще определиться с местом проведения, музыкой, ведущим и другими аспектами мероприятия, — подчеркнула она.

Стоимость мероприятия

Якобсон сказала, что стоимость выпускного вечера начинается от нескольких тысяч рублей и может варьироваться до бесконечности. Цена зависит от площадки и от количества гостей.

— Выпускной на массовой площадке обойдется в 10 тысяч рублей с человека. Индивидуальная программа для одного класса или школы стоит дороже, в зависимости от концепции праздника. Тут нужно брать во внимание множество факторов, чтобы сказать конечную цену, — заявила эксперт.

В этом году выпускные в Москве и по всей России официально состоятся 25 и 26 июня. В столице 69 тысяч выпускников будут отмечать прощание со школой. А участие в едином государственном экзамене примут более 86 тысяч человек.

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