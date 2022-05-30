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Документальный фильм покажет жизнь великого итальянского композитора Джузеппе Торнаторе

Денис Власенко
Общество
Документальный фильм покажет жизнь великого итальянского композитора Джузеппе Торнаторе
Итальянский композитор и двукратный обладатель премии «Оскар» за написанные им композиции к фильмам Эннио Морриконе в Риме / Фото: ZUMA / ТАСС

30 мая в столице состоялась премьера фильма «Эннио.Маэстро», снятого итальянским режиссером Джузеппе Торнаторе. Киноленту показали на языке оригинала с русскими субтитрами в кинотеатре «Художественный».

В центре сюжета документального фильма — жизнь композитора Эннио Морриконе. Он оказал сильнейшее влияние на кинематограф, а более 70 его произведений в кинолентах в разные годы были удостоены различных наград и заняли особое место в сердцах киноманов.

Программный директор кинотеатра «Художественный» Стас Тыркин отметил, что фильм показывает важность и силу музыки во время съемки кино.

— Джузеппе Торнаторе снял блестящий документальный фильм о, вероятно, самом великом композиторе в истории кино. А режиссер и актер Квентин Тарантино даже ставит Морриконе в один ряд с Вольфгангом Амадеем Моцартом, Францем Шубертом и Людвигом ван Бетховеном, — заметил Стас Тыркин.

Он также добавил, что в фильме Эннио Морриконе предстает неутомимым трудоголиком и «чародеем» запоминающихся композиций — он смело вводил в свои произведения посторонние звуки и как никто умел рисовать портреты киноперсонажей при помощи мелодии.

Картина о столь знаковой личности будет иметь все шансы на успех в сегменте документальных фильмов, считает киновед Андрей Апостолов.

— Морриконе в России знают и любят. Причем эта любовь выражена сильнее, чем в других странах. Сама музыка композитора ассоциируется с классическими фильмами, людям будет приятно пойти и посмотреть эту картину в кино, — рассказал Андрей Апостолов.

Киновед отметил, что традиция интереса отечественного зрителя к итальянскому кинематографу никогда не прерывалась. Эта особенность больше всего проявилась в период популярности актрисы Софи Лорен и других итальянских знаменитостей, которые во времена оттепели воплощали собой кинематограф.

— Но и Джузеппе Торнаторе пользуется большой любовью наших соотечественников. Если для европейской публики устойчива ассоциация кинематографа с французскими работами, то для нас — с Италией. Фильмы этой страны достаточно эмоциональные, красочные и очень выразительные в плане изображения, — сказал Апостолов.

По его словам, зрители при просмотре картины смогут ощутить знакомое тепло и атмосферу итальянского кинематографа.

— Сейчас актуален повторный прокат фильмов не только из-за санкций, но и высоких цен на билеты. Люди хотят идти на надежные и проверенные картины, которые их не разочаруют. Российский зритель готов идти и на документальное кино, которое снимают о знаковых личностях, — добавил Андрей Апостолов.

СПРАВКА

За свою 60-летнюю карьеру Эннио Морриконе написал более 500 саундтреков. Славу и мировое признание ему принесли работы в поджанре итальянских фильмов-вестернов. Именно в этих фильмах Морриконе впервые продемонстрировал миру свой неповторимый стиль, повлиявший на историю киномузыки. Он привнес в фильмы необычное сочетание инструментов и немузыкальных звуков, неожиданные композиционные решения, форматы и резкие ритмические скачки.

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