Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутаты Мосгордумы приняли изменения в городское избирательное законодательство.

Изменения коснулись трех московских законов: «О Московской избирательной комиссии», «Избирательный кодекс города Москвы» и «О референдумах в городе Москве».

Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут отметил, что все изменения приводят городское законодательство в соответствие с федеральным.

— Во-первых, уточняется статус членов избирательных комиссий. Они не только не могут иметь гражданство иностранного государства или вид на жительство, но еще и иностранное подданство, — рассказал Дмитрий Реут.

Члены комиссии с правом совещательного голоса могут теперь назначаться только Мосгоризбиркомом. Институт избирательных комиссий муниципальных образований упразднили — их полномочия передали территориальным либо участковым избирательным комиссиям.

С 10 до 5 процентов уменьшается максимальное число недостоверных и недействительных подписей избирателей, при выявлении которых избирательная комиссия не будет регистрировать кандидата. Количество наблюдателей на выборах увеличится.

— Ряд нововведений продиктован глобальной цифровизацией. Теперь появилась возможность составления и ведения списка избирателей, участников референдума в электронном виде. Кандидатам на должность мэра Москвы и кандидатам в депутаты Московской городской думы необходимо будет подавать в том числе сведения о цифровых активах и цифровой валюте, — рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Принятые изменения также ужесточают сроки лишения избирательного права для осужденных за ряд тяжких преступлений, в том числе за преступления экстремистской направленности, против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Кроме того, теперь при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации голосование могут отложить.

Законодательно закреплена возможность проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

— Москва первой из регионов успешно применяла возможности электронного голосования, которое сегодня уже стало нашим настоящим. Практика показывает, что ДЭГ значительно расширяет возможности голосования, позволяет повысить явку на выборах, в конечном счете реализовать те форматы волеизъявления, которые стали возможны благодаря цифровизации и современным технологиям, — сказал Шапошников.

Председатель Мосгордумы подчеркнул, что теперь «не мы идем на выборы, а выборы идут к нам».

СПРАВКА

11 сентября 2022 года, в Единый день голосования, в Москве пройдут выборы депутатов Советов депутатов муниципальных образований столицы. Голосование состоится в 125 из 146 муниципальных образований Москвы. Проводить выборы в столице будут по новым правилам формирования Советов муниципальных депутатов, утвержденным Мосгордумой. Планируется применение системы дистанционного электронного голосования.