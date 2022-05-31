Столичных спасателей наградили медалям за помощь в тушении крупного пожара в Мордовии

Сотрудники Пожарно-спасательной части № 31, старшие прапорщики внутренней службы Олег Космынин, Виктор Батурин и Сергей Нестеров (слева направо) после получения ведомственных медалей за смелость, проявленную при тушении пожара в Мордовии / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

31 мая, в День пожарной охраны Москвы столичных спасателей, участвующих в тушении крупного возгорания в природном заповеднике в Мордовии, наградили медалями.

Во дворе Пожарно-спасательной части № 51 Северного округа царит праздничная обстановка. Ее задает духовой оркестр, который исполняет веселую музыку. Сотрудники, выезжавшие в прошлом году на тушение лесного массива в Мордовии, снова собрались в одном месте. Так как они работают в разных частях Северного округа, виделись уже почти год назад. Но на этот раз повод куда приятнее.

Заместитель начальника Управления МЧС по САО полковник внутренней службы Сергей Гаврилин не смог остаться в стороне и не поздравить с заслуженными медалями пожарных своего округа.

— Большое количество наших сотрудников с 20 августа по 4 сентября прошлого года отправились в Мордовию, чтобы помочь коллегам в тушении заповедника, — рассказывает Гаврилин.

Отважных спасателей поздравила и вдова легендарного пожарного, Героя России Евгения Чернышева, Марина Чернышева.

— Профессия пожарного очень опасная, — говорит Марина Чернышева. — Ведь каждый раз сотрудник МЧС идет в горящее здание, как в неизвестность. Он не знает, что его подстерегает впереди. И многие из вас, как и мой супруг, делали и делают из этой профессии искусство.

Она пожелала пожарным удачи и по традиции «сухих рукавов».

Почетные медали к форме спасателей прикрепляет заместитель начальника Главного управления МЧС России по Москве Юрий Ткаченко. Он всем жмет руки и желает не останавливаться на достигнутом.

Старший прапорщик Олег Космынин вспоминает, что пожар, который охватил заповедник, был сложным.

— Там было очень много сухостоя, оставшегося еще от пожара 2010 года. Именно он и загорелся изначально, — говорит Олег Космынин. — А еще в одном из участков леса остались отрезанными от остальных часть пожарных. Из-за перемены ветра огонь перекинулся в их сторону, и пробраться к ним было сложно.

Олег Космынин вместе с коллегами проливал одну часть лесного массива, чтобы помочь застрявшим.

— Еще на подмогу пришел пожарный поезд, который подвозил регулярно воду. И вскоре мы смогли освободить товарищей из огненной ловушки, — говорит он.

Пожарный также вспоминает, что работали они на износ, а спали по два-три часа в сутки.

— Очень помогали местные жители, приносили даже еду к лесу, — с улыбкой говорит Космынин.

А у старшего прапорщика внутренней службы Сергея Нестерова перед глазами ярко стоит картинка, как приходилось проливать верхушки деревьев, так как огонь постоянно норовил перекинуться на соседние. Это тоже усложняло работу.

Водитель и старший прапорщик Виктор Батурин во время тушения пожара работал у лесного озера с насосами. Он качал воду, которую подавали на поезд и машины.

Мужчина рассказывает, что он пришел служить в МЧС где-то полтора десятка лет назад, последовав примеру своего старшего брата. До этого он успел несколько лет поработать на «гражданке» водителем, так что опыт у него был.

А вот по его примеру уже пришел работать в часть сын. Сейчас они даже заступают дежурить в одну смену.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Ткаченко, заместитель начальника главного управления МЧС по Москве, полковник внутренней службы:

— Московские пожарные с 20 августа по 4 сентября 2021 года принимали активное участие в тушении огня в заповеднике «Заповедная Мордовия». Они проявили мужество и героизм, справившись с возгоранием на природной территории. За умелые действия приказом МЧС 19 сотрудников награждены медалями «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций».