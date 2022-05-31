Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Столичных спасателей наградили медалям за помощь в тушении крупного пожара в Мордовии

Андрей Объедков
Общество
Столичных спасателей наградили медалям за помощь в тушении крупного пожара в Мордовии
Сотрудники Пожарно-спасательной части № 31, старшие прапорщики внутренней службы Олег Космынин, Виктор Батурин и Сергей Нестеров (слева направо) после получения ведомственных медалей за смелость, проявленную при тушении пожара в Мордовии / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

31 мая, в День пожарной охраны Москвы столичных спасателей, участвующих в тушении крупного возгорания в природном заповеднике в Мордовии, наградили медалями.

Во дворе Пожарно-спасательной части № 51 Северного округа царит праздничная обстановка. Ее задает духовой оркестр, который исполняет веселую музыку. Сотрудники, выезжавшие в прошлом году на тушение лесного массива в Мордовии, снова собрались в одном месте. Так как они работают в разных частях Северного округа, виделись уже почти год назад. Но на этот раз повод куда приятнее.

Заместитель начальника Управления МЧС по САО полковник внутренней службы Сергей Гаврилин не смог остаться в стороне и не поздравить с заслуженными медалями пожарных своего округа.

— Большое количество наших сотрудников с 20 августа по 4 сентября прошлого года отправились в Мордовию, чтобы помочь коллегам в тушении заповедника, — рассказывает Гаврилин.

Отважных спасателей поздравила и вдова легендарного пожарного, Героя России Евгения Чернышева, Марина Чернышева.

— Профессия пожарного очень опасная, — говорит Марина Чернышева. — Ведь каждый раз сотрудник МЧС идет в горящее здание, как в неизвестность. Он не знает, что его подстерегает впереди. И многие из вас, как и мой супруг, делали и делают из этой профессии искусство.

Она пожелала пожарным удачи и по традиции «сухих рукавов».

Почетные медали к форме спасателей прикрепляет заместитель начальника Главного управления МЧС России по Москве Юрий Ткаченко. Он всем жмет руки и желает не останавливаться на достигнутом.

Старший прапорщик Олег Космынин вспоминает, что пожар, который охватил заповедник, был сложным.

— Там было очень много сухостоя, оставшегося еще от пожара 2010 года. Именно он и загорелся изначально, — говорит Олег Космынин. — А еще в одном из участков леса остались отрезанными от остальных часть пожарных. Из-за перемены ветра огонь перекинулся в их сторону, и пробраться к ним было сложно.

Олег Космынин вместе с коллегами проливал одну часть лесного массива, чтобы помочь застрявшим.

— Еще на подмогу пришел пожарный поезд, который подвозил регулярно воду. И вскоре мы смогли освободить товарищей из огненной ловушки, — говорит он.

Пожарный также вспоминает, что работали они на износ, а спали по два-три часа в сутки.

— Очень помогали местные жители, приносили даже еду к лесу, — с улыбкой говорит Космынин.

А у старшего прапорщика внутренней службы Сергея Нестерова перед глазами ярко стоит картинка, как приходилось проливать верхушки деревьев, так как огонь постоянно норовил перекинуться на соседние. Это тоже усложняло работу.

Водитель и старший прапорщик Виктор Батурин во время тушения пожара работал у лесного озера с насосами. Он качал воду, которую подавали на поезд и машины.

Мужчина рассказывает, что он пришел служить в МЧС где-то полтора десятка лет назад, последовав примеру своего старшего брата. До этого он успел несколько лет поработать на «гражданке» водителем, так что опыт у него был.

А вот по его примеру уже пришел работать в часть сын. Сейчас они даже заступают дежурить в одну смену.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Ткаченко, заместитель начальника главного управления МЧС по Москве, полковник внутренней службы:

— Московские пожарные с 20 августа по 4 сентября 2021 года принимали активное участие в тушении огня в заповеднике «Заповедная Мордовия». Они проявили мужество и героизм, справившись с возгоранием на природной территории. За умелые действия приказом МЧС 19 сотрудников награждены медалями «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций».

Награды Москва Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Комплексная проверка здоровья

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Начало большого пути

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не ищите любовь в анкетах

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Нужные вопросы решает Российская армия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Все мнения
О проекте